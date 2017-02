Inter Empoli streaming quando e come

Inter ed Empoli scaldano già i motori per l’attesissimo match di domenica alle con fischio di inizio alle ore 15.00. Una sfida che si preannuncia estremamente interessante e che i tifosi di entrambe le squadre non voglio assolutamente perdersi dal momento che sono già alla ricerca di quando e come vedere la partita in streaming in maniera del tutto gratuita e legale cercando quei siti che offrono garanzie di sicurezza e di legalità.

Problemi di formazione per entrambe le squadre

Sarà una partita interessante perché entrambe le squadre arriveranno alla sfida con problemi di formazione. Se le previsioni della partita pendono dal lato dell’Inter, tali problemi di formazione, aggiunti al momento delicato in i nerazzurri arrivano alla partita, potrebbero regalare tantissime e inattese sorprese. Prima di andare a vedere, infatti, tutte le defezioni di entrambe le squadre, dobbiamo tener presente che l'Inter quest'anno ha dimostrato di avere una doppia faccia. Da un lato, una squadra ricca di importanti individualità capaci di spaccare la partita anche da soli, dall’altro un team priva di un vero spirito di squadra, che ancora oggi deve affidarsi più all’estro dei singoli che alle giocate corali.

Problemi che il tecnico Pioli aveva in qualche modo risolto, ma adesso l’Inter dovrà dimostrare di aver dimenticato il sapore amaro lasciato dalla sconfitta maturata contro la Juventus: e per farlo avrà bisogno proprio di un gruppo unito, nonostante tre pesantissime assenze. Non saranno del match, infatti, né Icardi né Perisic, entrambi appiedati dal giudice sportivo dopo la gara con la Juventus, assenze a cui si aggiunge anche quella di Brozovic che resterà lontano dai campi almeno per tutto il mese di febbraio a causa di una piccola frattura a un dito del piede. Sarà un importante esame di maturità per Pioli e tutta la squadra, ritrovare la fiducia anche senza gli elementi più carismatici della squadra.

Inter Empoli squalificato Bellusci

D’altro canto, anche l’Empoli non potrà contare sul suo undici titolare: questo clima di incertezze non fa altro che aumentare l’interesse dei tifosi che si stanno già industriando alla ricerca del miglior modo di vedere la gara tra Inter e Empoli.

La squadra toscana, infatti, neanche a farlo apposta, affronterà l’attacco arrugginito dell’Inter, con una difesa inedita e non del tutto esperta: Costa e Pasqual, infatti, con molte probabilità non riusciranno a recuperare per domenica. Assenze pesanti a cui si aggiunge anche quella dello squalificato Bellusci: al loro posto Veseli, Cosic e Dimarco che andranno a formare i tre quarti di una difesa del tutto inedita. Sarà compito dunque di Candreva, Palacio e Eder riuscire a bucare la difesa dei toscani. Inoltre conteranno anche le motivazioni: dopo il ko con la Juve l’Inter vorrà assolutamente dimostrare a se stessa di poter tornare a vincere anche dopo l’ammissione di inferiorità nei confronti della capolista.

L’Empoli, invece, avrà la possibilità di gestire la gara con più calma, forte degli otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione, che daranno ai toscani la possibilità di giocare anche per un pareggio.

Quando e come vedere Inter Empoli in streaming

Quando e come vedere Inter Empoli in streaming? Saranno molteplici i siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi delle partite di serie A, potranno trasmettere in streaming perché hanno acquistato all’estero di diritti del campionato italiano di calcio: Orf, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Rtl, Sky Austria, La2, Sky Deutschland, tutti siti che trasmetteranno Inter Empoli in maniera del tutto gratuita e legale a cui si aggiungono Mediaset Play e Sky Go che offrono anche la telecronaca in lingua italiana.