Crotone Roma streaming. Siti web. Dove e come vedere

Crotone Roma sarà il lunch match della ventiquattresima giornata di campionato. Le due squadre si affronteranno in una sfida senza esclusione di colpi vista la determinazione dei pitagorici ad ottenere un risultato di prestigio dopo aver sfiorato l’impresa con la corazzata bianconera. I tifosi di entrambe le squadre sanno benissimo che è una partita crocevia dell’intera stagione, visti i rispettivi obiettivi, e si stanno già industriando alla ricerca di dove e come vedere Crotone Roma in streaming senza pagare nemmeno un centesimo e rispettando anche i termini legali.

Siti Crotone Roma Spalletti torna al vecchio 4-2-3-1

Sarà una partita difficile per la Roma che a Crotone troverà un vero e proprio muro: la squadra jonica sa benissimo che anche un punticino andrebbe bene alla causa rossoblù, mentre la Roma non ha alcuna intenzione di perdere ulteriore terreno dalla Juventus capolista e non ha altri obiettivi che la vittoria.

Per tale ragione la chiave tattica della partita vedrà una Roma subito all’attacco alla ricerca di un gol che metta subito la partita in discesa senza rischiare che il Crotone si arrocchi troppo in difesa. Per farlo il tecnico Spalletti con ogni probabilità torna al vecchio 4-2-3-1, un modulo più offensivo rispetto a quello utilizzato negli ultimi periodi: il 4-2-3-1 sarà reso possibile soprattutto dal ritorno di Salah che ha terminato la sua avventura in Coppa d’Africa arrivando fino alla finale con il suo Egitto per poi arrendersi contro il Camerun.

Il calciatore sembra in forma ed è già pronto a scendere in campo già dalla prossima partita contro il Crotone, una freccia in più nella faretra del tecnico di Certaldo. Assieme all’egiziano, la linea dei tre trequartisti sarà formata da Perotti e Nainggolan, con El Shaarawy ancora relegato in panchina, alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko, il capocannoniere della serie A.

Crotone Roma il momento dei pitagorici

La tensione si taglia con il coltello: i tifosi di entrambe le squadre sono alla ricerca del modo più funzionale di guardare in diretta streaming Crotone Roma in maniera del tutto gratuita e legale. Il momento dei pitagorici non è certamente facile, la squadra allenata da Nicola stava finalmente danno l’impressione di aver trovato la quadratura del cerchio e che la salvezza non era una parola così impronunciabile. Poi la sconfitta nello scontro diretto contro il Palermo e l’arrivo di due super potenze consecutive come Juventus e Roma ha un po’complicato i piani del club jonico.

Così, dopo la buona prestazione offerta contro la Juventus, che pure si è conclusa con una sconfitta, il Crotone dovrà essere abile a ripetere la stessa performance, nella speranza però di strappare almeno un punto agli avversari. Il tecnico Spalletti, di suo, punta tutto su Edin Dzeko, un calciatore che, nonostante le tantissime critiche ricevute lo scorso anno e nella stagione in corso per aver sprecato troppe occasioni da rete, può già vantare la bellezza di 24 reti stagionali, divise tra campionato, Coppa Italia e Europa League. La difesa del Crotone è avvisata: vietato commettere anche il più piccolo errore.

Dove e come vedere Crotone Roma in streaming

Dove e come vedere Crotone Roma in streaming è la domanda più frequente nei tifosi che non hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv per godersi le partite in televisione e non andranno nemmeno allo stadio. C’è chi si organizza per recarsi da un amico oppure in qualche locale che trasmette il match. Molti invece hanno imparato a ricercare quei siti web che garantiscono la possibilità di vedere Crotone Roma in diretta streaming, avendo acquistato i diritti televisivi della serie A: Czech TV, Orf, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, a cui vanno aggiunti Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che tra l'altro, offrono anche il vantaggio della telecronaca in lingua italiana.