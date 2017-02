Streaming Inter Empoli: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Domenica alle ore 15.00 l’Inter di Pioli incontrerà l’Empoli, alla ricerca di una vittoria che cancelli il sapore amaro lasciato dalla sconfitta contro la Juventus. I tifosi di Inter ed Empoli le squadre sanno che questa partita potrebbe nascondere qualche sorpresina inattesa e sono già alla ricerca del modo migliore per poter vedere la partita in streaming in maniera del tutto gratuita e legale.

Inter Empoli Serie A tre assenze illustri per i nerazzurri

Sarà una partita molto complicata per l’Inter, perché dovrà riuscire a rialzarsi dopo la brutta sconfitta subita contro la Juventus. Una sconfitta che ha interrotto una lunghissima striscia positiva, che ha abbassato un po’ il morale della squadra che sembrava davvero poter vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato, e che soprattutto che ha lasciato in dote tre assenze illustri per i nerazzurri.

Infatti l’Inter dovrà affrontare l'Empoli senza poter contare sui gol di Icardi, le falcate di Perisic e le intuizioni di Brozovic: tre forfait che renderanno oltremodo difficile la vita in vista di questa sfida di Serie A. I nerazzurri sanno che devono assolutamente rimettersi in corsa da subito per non perdere altri punti dal sogno Champions League che adesso come adesso è già distante sei lunghezze, ma come tutti gli esperti di calcio sanno, un conto è vincere sulle ali dell’entusiasmo e un conto è doversi rialzare dopo una sconfitta che spazza via tanti sogni di gloria.

Un vero esame di maturità per i nerazzurri che adesso dovranno dimostrare di essere anche un gruppo unito e non solo una squadra composta da tante individualità, ma che ancora non ha trovato una identità ben precisa. Dall’altra parte l’Empoli deve soltanto cercare di guadagnare quanti più punti in maniera da lasciare inalterato il vantaggio di otto punti sul Palermo per non rischiare la retrocessione.

Inter Empoli vedere gratis incerta convocazione Costa e Pasqual

Proprio tutte queste piccole variabili rendono interessante una gara che invece, almeno sulla carta, dovrebbe essere facilmente a vantaggio dei nerazzurri. Eppure il momento è estremamente delicato, lo sanno benissimo i tifosi di entrambe le squadre che sono già alla ricerca del modo migliore per poter godere della diretta streaming di Inter Empoli in maniera del tutto gratuita e legale. Ma se il tecnico Pioli è alle prese con tanti dubbi di formazione a causa delle assenze di Icardi, Perisic e Brozovic, anche l’Empoli avrà qualche problema da sciogliere: alcuni problemi fisici rendono incerta la convocazione di Costa e Pasqual, che con ogni probabilità non partiranno titolari: assenze a cui si aggiunge quella dello squalificato Bellusci.

Spazio dunque a Veseli, Cosic e Dimarco calciatori forse ancora non troppo esperti per giocare nel calderone del San Siro. Chi invece dovrebbe essere certo di un posto da titolare è Omar El Kaddouri che dopo le ultime stagioni in incognito a Napoli ha già convinto il tecnico prendendo in mano le chiavi della trequarti empolese.

I siti web migliori dove vedere Inter Empoli in streaming

Numerose sono le possibilità di vedere Inter Empoli in streaming, I siti web migliori che, avendo regolarmente comprato i diritti sul campionato italiano, possono trasmettere liberamente le partite di serie A in streaming sono La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, Orf; a tali piattaforme vanno aggiunte anche Mediaset Play e Sky Go, ovvero quelle di Mediaset Premium e Sky che, tra i vari vantaggi, offrono anche quello di poter ascoltare la telecronaca in italiano. Da valutare anche l’offerta di Now Tv e la possibilità di seguire, nonostante i limiti, le partite sui siti dei bookmakers