Inter Empoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Cresce l’attesa per il match di domenica alle 15.00 che vedrà affrontarsi Inter ed Empoli allo stadio San Siro di Milano. Una partita che sta già facendo registrare un interesse significativo da parte dei tifosi di entrambe le squadre, ma anche di semplici appassionati di calcio, che si stanno già mobilitando alla ricerca del miglior modo per capire dove e come vedere la partita in streaming in maniera del tutto legale e gratuita.

Inter Empoli la reazione dei nerazzurri

Voglia di riscatto, voglia di dimenticare la sconfitta contro la Juventus che oltre agli zero punti ha lasciato anche un sapore amarissimo nella bocca dei nerazzurri dopo tutti gli strascichi e le polemiche che hanno colorato l’intera settimana post-partita. Tutti si aspettano la reazione dei nerazzurri. Una gara che oltre all’amaro ha lasciato in eredità anche tre assenze importanti che peseranno tantissimo nell’economia interista: durante il match contro la Juventus, infatti, sono stati squalificati Icardi e Perisic, ovvero i due terzi dell’attacco titolare dell'Inter, una delle poche certezze tra le mani di Pioli.

A questi due pesantissimi infortuni si aggiunge, l’altrettanto importante assenza di Brozovic che salterà la gara a causa di un piccolo problema fisico. Il tecnico emiliano dovrà affidarsi a Eder e Palacio in attacco e comporrà la linea mediana con Kondogbia e Gagliardini, nella speranza che i nuovi innesti non facciano rimpiangere i titolari. Una brutta gatta da pelare per Pioli chiamato a rialzarsi in uno dei momenti più delicati di tutta la stagione senza la possibilità di disporre del suo undici titolare.

L’Inter, infatti, ha dimostrato di essere un top club e di poter vincere tante partite consecutive: adesso la sfida nella sfida per l’ex allenatore della Lazio sarà proprio quella di riuscire a tornare alla vittoria anche dopo un pesante ko e anche con tre illustri assenze.

Inter Empoli in streaming assenze importanti per i toscani

Per questa ragione i tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca dei migliori siti web dove poter vedere Inter Empoli in streaming in maniera del tutto gratuita e legale. I tifosi di entrambe le squadre, infatti, presagiscono che questa è una partita estremamente delicata in cui anche una piccola distrazione può risultare fatale. Per fortuna dell’Inter anche tante assenze importanti anche per i toscani.

Martusciello, infatti, dovrà reinventarsi la difesa dal momento che Costa e Pasqual, con ogni probabilità non riusciranno a recuperare in tempo per scendere in campo regolarmente, e alle loro assenze si aggiunge anche quella di Bellusci che deve scontare un turno di squalifica: difesa inedita per l'Empoli che dovrà affidarsi a Veseli, Cosic e Dimarco. L’Empoli, però, a differenza dell’Inter avrà il vantaggio di poter gestire la partita in maniera meno frenetica dal momento che, potendo attualmente vantare otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione, potrebbe andare a Milano con l’intento di accontentarsi del cosiddetto punticino che muove la classifica.

Dove e come vedere la diretta Inter Empoli

Saranno tantissimi i siti web dove vedere Inter Empoli in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, visto che hanno acquistato i diritti televisivi della serie A: Rtl, Sky Austria, Orf, Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Deutschland, Czech TV, ad esempio; senza dimenticare Mediaset Play e Sky Go, ovvero le piattaforme di Mediaset Premium e Sky che oltre a trasmettere la partita in streaming offrono anche la certezza della cronaca in lingua italiana. da non sottovalutare l’offerta di Now Tv che rende possibile vedere le partite in streaming sulla propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni.