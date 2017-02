Streaming Crotone Roma: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Domenica alle 12.30, Crotone e Roma daranno vita al cosiddetto luch match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A: una sfida importantissima per il futuro di entrambe le squadre che sta già mobilitando il popolo del web alla ricerca dei siti che trasmettano live gratis Crotone Roma in streaming in diretta maniera del tutto gratuita. Oppure, chi ha sottoscritto un abbonamento potrà scegliere di accomodarsi comodamente sul proprio divano per gustarsi lo spettacolo in diretta tv.

Crotone Roma il ritorno di Salah

Crotone Roma sarà il match che celebrerà il ritorno di Salah che potrà nuovamente sciorinare le sue giocate ad alto tasso spettacolare. Il calciatore egiziano che fino a alla scorsa partita era impegnato in Coppa d’Africa è pronto a sostenere nuovamente la causa giallorossa. Con il ritorno di Salah, il tecnico Luciano Spalletti, con ogni probabilità tornerà al vecchio 4-2-3-1 con Nainggolan trequartista, e ai suoi fianchi Perotti e appunto Salah a formare un tridente dietro l’unica punta Dzeko.

Un attacco pesante per perforare una delle difese più bucate del campionato, d’altronde la stessa Juve ha affrontato il Crotone in casa durante questa settimana e ha potuto notare che gli ionici se alzano il muro, sono capaci di resistere anche agli assedi più insistenti. Giocare a orario di pranzo, probabilmente, renderà la partita ancora più macchinosa e il Crotone potrebbe approfittarne per fare il catenaccio e tentare di strappare almeno un punticino alla corazzata giallorossa.

Punticino che però non farebbe piacere alla Roma dal momeanto che la Juve, al netto di tutti i recuperi, è volata a +7 e quindi è già in fuga e il Napoli vede rosso e aspetta soltanto un mezzo passo falso della truppa romana per mettere la freccia e sorpassare.

Crotone Roma Nicola recupera Crisetig

L’Enzo Scida non è uno stadio che potrà accogliere tutta la folla dei tifosi che vorranno assistere alla partita. Il tecnico del Crotone Nicola, molto probabilmente, potrà contare sul pieno recupero di Crisetig, mentre le condizioni di Rohden sono tutte da valutare: in difesa la torcida jonica potrebbe rivedere in campo Mesbah, calciatore che al top della forma potrebbe rappresentare anche un’arma importante per il Crotone.

La squadra di Nicola, dopo aver accarezzato il sogno pareggio nel recupero contro la Juventus, vuole ripetere la prestazione anche contro i giallorossi nella speranza di riuscire a strappare almeno un punto e ridare vigore al sogno salvezza. La Roma, invece, confida nei gol di Dzeko che, tra una critica e l’altra, ha già segnato la bellezza di ventiquattro gol tra campionato, Coppa Italia e Europa League e rappresenta il vero punto fisso della squadra giallorossa pur continuando a divorare gol già fatti.

Vedere Crotone Roma gratis in streaming

I tifosi di entrambe le squadre sono già in fermento su come vedere Crotone Roma, una partita che attirerà tantissimi appassionati che si staranno già chiedendo su quali piattaforme poter vedere la partita gratis in streaming. Ma niente paura: saranno tantissimi i siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti sul campionato italiano, possono trasmettere liberamente le partite di serie A in streaming.

La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, Orf, tutti siti che trasmetteranno Crotone Roma in diretta streaming; a tali piattaforme vanno aggiunte anche Mediaset Play e Sky Go, ovvero quelle di Mediaset Premium e Sky che, tra i vari vantaggi, offrono anche quello di poter ascoltare la telecronaca in italiano.