Crotone Roma streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Non sarà facile per la Roma di Spalletti, impegnata nel lunch match allo Scida di Crotone, uscire con i tre punti. Che sono diventati ancora più indispensabili dopo la vittoria del Napoli sul Genoa che ha momentaneamente riportato gli azzurri al secondo posto con una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Crotone Roma sarà quindi una partita molto sentita dai tifosi di entrambe le squadre che sono curiosi di conoscere come e dove vedere la partita in streaming.

Crotone Roma Nainggolan Salah e Perotti dietro Dzeko

Il tecnico Luciano Spalletti sa benissimo che questa è una fase molto delicata del campionato. La Juventus non sbaglia un colpo e, al netto del recupero settimanale giocato proprio a Crotone, ha stabilito un pesantissimo +7 di vantaggio rispetto alle inseguitrici; dall'altra parte il Napoli sembra proprio non voler mollare la presa, tallonando i giallorossi domenica dopo domenica. A Crotone non è possibile sbagliare: i calabresi, come hanno già dimostrato contro la Juventus, sono capaci di arroccarsi e rendere difficile la vita anche alle squadre più rinomate; la Roma dovrà essere abile a scardinare già nei primi minuti la muraglia jonica.

Fortunatamente per il tecnico Spalletti, potremmo rivedere in campo Salah: uno di quei calciatori capaci di spaccare a metà partite del genere. Il calciatore è appena tornato dalla Coppa d’Africa dove, insieme al suo Egitto, ha raggiunto l’ambitissima finale per dover poi inchinarsi al Camerun. Salah non sembra essere particolarmente provato dopo le fatiche africane e potrebbe scendere in campo sin dal primo minuto; se così fosse il tecnico Spalletti, con ogni probabilità, tornerà al 4-2-3-1, lasciando Nainggolan insieme a Salah e Perotti costituirà la linea dei tre dietro Dzeko.

Crotone Roma la tenacia dei calabresi

L’attesa cresce: i tifosi della Roma e del Crotone sanno perfettamente che questa potrebbe essere una partita fondamentale per il prosieguo della stagione e proprio per tale ragione sono già alla ricerca dei migliori siti web che trasmetteranno gratuitamente Crotone Roma in diretta streaming. Il Crotone sogna la permanenza in serie A e nelle ultime partite stava dimostrando di poter ancora compiere il miracolo, poi l’arrivo della Juventus e della Roma stanno complicando il percorso dei rossoblù, ma lo spirito e la tenacia che i calabresi metteranno in campo saranno sicuramente lodevoli.

Dall’altra parte la Roma, carica dopo il bel poker rifilato all’Olimpico all’ostica Fiorentina, sa benissimo che un pareggio a Crotone avrebbe il sapore della sconfitta e potrebbe significare minare la sicurezza del secondo posto, nonché la quasi sicurezza di dover dire addio a un sogno chiamato scudetto con tre mesi d’anticipo. Il tecnico Spalletti affiderà le chiavi dell'attacco a Edin Dzeko un calciatore che, al netto delle mille critiche e delle tantissime polemiche a causa dei continui gol sbagliati a porta vuota, può già vantare la bellezza di ventiquattro gol segnati in stagione tra campionato e Coppe, candidandosi già alla Scarpa d’Oro.

Come e dove vedere Crotone Roma in streaming siti web migliori

I siti web migliori per vedere la partita Crotone Roma in streaming senza spendere neanche un centesimo sono diversi. Ma questa è solo una delle tante opportunità che si possono scegliere, forse quella più utilizzata dai giovani e da quelli che non hanno un abbonamento alla pay per view. Si tratta però di scegliere quei siti, spesso stranieri, hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato di serie A all’estero.

Eccone alcuni: Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Sky Austria, Czech TV, Orf, oltre ai più famosi Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che tra l’altro, offrono anche la telecronaca in italiano. Ma possono essere viste solo da chi ha un abbonamento. In caso contrario c’è la promozione di Now Tv che offre gratuitamente per quattordici giorni la propria piattaforma streaming. Oppure i siti dei bookmakers che però, oltre a non garantire la trasmissione di tutte le partite, presenta alcuni limiti.