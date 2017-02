Crotone Roma streaming quando e come

Fischio di inizio alle ore 12.30: la domenica sportiva si aprirà con l’attesissimo match tra Crotone Roma, una sfida estremamente delicata per entrambe le squadre, ognuna per gli obiettivi che sta perseguendo, e anche per i tifosi che stanno già cercando la maniera più indicata per poter godere della partita in streaming, ovvero in modo del tutto legale e, soprattutto, completamente gratuito.

Crotone Roma giallorossi con il vecchio modulo

Il Crotone, indipendentemente dalla posizione che occupa in classifica, è una squadra solida, capace di dare filo da torcere anche alle squadre più forti del campionato italiano. Chiedete alla Juventus che, pur essendo riuscita a strappare i tre punti, ha dovuto sudare sette camicie nel recupero di questa settimana per tornare dalla Calabria con il bottino pieno. Il tecnico Spalletti avrà sicuramente studiato la gara e sa benissimo che la Roma non può permettersi lo stesso atteggiamento della Juventus e sarà necessario essere aggressivi e cercare il gol del vantaggio sin dai primissimi minuti onde evitare che il Crotone riesca ad arroccarsi e chiudersi in difesa per tutti i novanta minuti.

E per rendere la Roma aggressiva sin dalle primissime battute, il tecnico Spalletti, con ogni probabilità schiererà i giallorossi con il vecchio modulo ossia il 4-2-3-1 caduto in disuso dopo la partenza di Salah per la Coppa d'Africa, e adesso che l'egiziano è tornato in Italia dopo aver raggiunto la finale poi persa contro il Camerun, è pronto a tornare in campo sin dal primo minuto e offrire le sue grandi falcate al servizio della squadra. Al fianco di Salah, il Luciano Spalletti opterà per Nainggolan al centro della linea a tre dei trequartisti e Perotti sull'out opposto: tutti e tre alle spalle dell'unica punta Edin Dzeko.

Crotone Roma vietati i cali di concentrazione

Proprio per questa ragione la partita è così sentita, e proprio per questo i tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca dei migliori modi per vedere Crotone Roma in diretta streaming. Dall’altro lato, il tecnico Nicola sa che la Roma ha i suoi punti deboli e con la partita perfetta sarebbe anche possibile giocare un brutto scherzo al collega Spalletti, ma per farlo sarà necessaria tutta la verve che il Crotone ha mostrato di avere in alcune partite.

Saranno vietati i calci di concentrazione e bisognerà fare molta attenzione al rientrante Salah, cercando di bloccare sul nascere le sue ripartenze, al tremendo Nainggolan, capace sempre di risolvere la partita con un tiro dalla distanza e soprattutto a Edin Dzeko, il capocannoniere della serie A che, nonostante l’ingenerosa pioggia di critiche che lo accompagna ormai da troppo tempo, può già vantare 24 pesantissimi gol stagionali, contando campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Per la Roma sarà fondamentale cercare di segnare il primo gol nei primissimi minuti onde evitare che il Crotone alzi le barricate per tutta la partita e, complice la stanchezza della squadra giallorossa, imporre un pari al team di Spalletti.

Quando e come vedere Crotone Roma in streaming

Proprio per tale ragione tutti i tifosi che non potranno recarsi a Crotone sono alla ricerca dei migliori siti su cui sarà possibile vedere l’attesissimo match di domenica alle ore 12.30. Saranno numerosi i siti web che, avendo regolarmente comprato i diritti del campionato di serie A, possono trasmettere le partite in maniera del tutto gratuita e legale: Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf, Rtl, Sky Deutschland, La2, oltre ai più conosciuti Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che, inoltre, offrono anche il vantaggio della telecronaca in italiano. Ma ognuno sceglierà secondo le sue esigenze quando e come vedere Crotone Roma in streaming. Chi non ha sottoscritto un abbonamento potrà valutare la promozione di Now Tv che offre gratuitamente la propria piattaforma per le partite streaming