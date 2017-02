Torino Pescara streaming

Torino Pescara non sarà certo una sfida per quelli dal palato fine. Si affronteranno infatti due squadre in crisi anche se, basta leggere la classifica per comprenderlo, quella degli abruzzesi è dalle dimensioni davvero catastrofiche. E i tristi episodi che si sono verificati durante la settimana, con l’incendio di due automobili del Presidente Daniele Sebastiani, rendono bene l’idea di cosa possa diventare il calcio quando la follia prende il sopravvento. Quella del Pescara è una parabola triste che ricorda a tutti come episodi di questo genere rappresentino una sconfitta per tutto il movimento calcistico.

Nei diciotto precedenti tra le due squadre giocati a Torino i granata si sono imposti in ben dodici occasioni, quattro sono le vittorie del Pescara mentre il pareggio si è materializzato solo due volte. I numeri danno ragione ai granata che, vincendo, metterebbero fine a un momento poco felice coinciso anche con la fine dell’idillio tra Cairo ed il tecnico serbo che potrebbe lasciare la panchina a fine stagione. Al Grande Torino saranno difronte il quinto migliore attacco della Serie A e la peggiore difesa, quella abruzzese, che vanta il non invidiabile primato di cinquanta reti subite fino ad ora. Nessuno ha fatto peggio. E questo potrebbe essere anche un elemento di curiosità per coloro che vedranno la partita allo stadio, in televisione e per quelli che sceglieranno invece lo streaming.

Torino Pescara Mihajlovic punta sul tridente offensivo

Senza Valdifiori e Baselli squalificati e Zappacosta, Carlao e Rossettini ancora indisponibili, Mihajlovic punta sul tridente offensivo formato da Iago Falque, Ljajic e soprattutto dal Gallo Belotti per avere ragione di un’avversaria che se sulla carta non fa paura potrebbe causare problemi non preventivati. Il tecnico serbo, che proprio sulla capacità di motivare le proprie squadre ha costruito la sua carriera fino a questo momento, non vuole esitazioni. Battere il Pescara per riprendere un cammino interrotto da troppo tempo.

Basti pensare che nelle ultime nove uscite i granata hanno vinto solo una volta con quattro pareggi e quattro sconfitte. Il paragone con le precedenti nove, (sei successi, due pareggi e una sconfitta) è davvero impietoso.

Torino Pescara incognita modulo per gli abruzzesi

L’incognita modulo che caratterizza la vigilia di questa partita per gli abruzzesi potrebbe essere un vantaggio in vista di Torino Pescara perché non consentirà a Mihajlovic di adottare le necessarie contromisure a livello tattico. Ma questa confusione testimonia anche lo stato di smobilitazione che sta vivendo il Pescara. Oddo non è ancora riuscito a plasmare un’identità tattica chiara alla squadra variando spesso non soltanto a partita in corso ma anche dal primo minuto tra un incontro e l’altro. Negli ultimi cinque incontri i biancazzurri sono stati schierati per due volte con un 4-3-2-1, una volta con il 4-2-3-1, una con il 4-1-4-1 ed una con il 3-5-2.

Vedere Torino Pescara in streaming

Non solo televisione. Ormai per seguire le sfide della Serie A si sta diffondendo sempre di più la tendenza, tra quelli che non riescono ad andare allo stadio e non hanno l’abbonamento alle pay per view, ad utilizzare lo streaming. Anche in occasione di Torino Pescara frotte di tifosi ed appassionati di calcio stanno iniziando vorticose ricerche per trovare i siti migliori. Chi vuole scegliere questa modalità dovrà scegliere però le piattaforme legali, per lo più straniere, che trasmettono le immagini in maniera legare perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Orf, Sky Austria, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Sky Deutschland, La2 sono solo alcuni di quelli che offrono anche una buona qualità audio e video. Per chi è invece alla ricerca di standard ancora migliori ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma bisogna aver attivato un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.