Sampdoria Bologna streaming

Se dal punto di vista della classifica Sampdoria Bologna ha ben poco da dire, visto che ormai le due squadre hanno messo in cassaforte la salvezza. Eppure motivi di interesse, gli stessi che spingeranno i tifosi delle due squadre a vedere la partita anche in streaming, ce ne sono ugualmente.

I doriani hanno riguadagnato prepotentemente il centro della scena dopo le due prestigiose vittorie consecutive contro Roma in casa e Milan in trasferta. Risultati che hanno confermato la bontà dell’organico di Giampaolo e del lavoro del tecnico di Bellinzona. Dall’altro lato il Bologna, dopo i timidi segnali lanciati al campionato con due vittorie consecutive e un pareggio, è tornato con i piedi per terra in maniera abbastanza brusca.

Prima il sette a uno incassato dal Napoli al Dall’Ara e subito dopo il tonfo sempre in casa contro un Milan ridotto in nove, hanno lasciato strascichi difficilmente assorbibili che hanno dato il via anche alle prime contestazioni dei tifosi rossoblù.

Sampdoria Bologna ballottaggio Schick-Quagliarella

Giampaolo può godersi il buon momento della sua Sampdoria che, grazie agli ultimi risultati positivi, si è issata al decimo posto con trenta punti conquistati, a dodici lunghezze da un piazzamento che potrebbe addirittura spalancare le porte dell’Europa League a una squadra che solo qualche settimana fa languiva nel limbo della parte bassa della classifica.

Il tecnico blucerchiato in occasione di Sampdoria Bologna dovrà però rinunciare all’apporto di Sala. Anche Barreto è in forte dubbio vista l’elongazione muscolare che non gli sta dando tregua. Nel caso di un forfait Praet è pronto a prendere il suo posto in campo dal primo minuto. In attacco ballottaggio Schick-Quagliarella per un posto offensivo da titolare accanto a Muriel.

Sampdoria Bologna cercasi Destro disperatamente

Donadoni sembrava aver trovato gli equilibri giusti. Ma il castello che il tecnico aveva pazientemente costruito è stato spazzato via prima dall’uragano Napoli e poi dalla tempesta tropicale Milan. Contro la Sampdoria bisognerà fare sul serio e provare ad invertire questa tendenza. I felsinei però non potranno schierare il portiere Mirante, out per una lesione muscolare al gluteo almeno per un altro paio di settimane, e del giovane Chibuzor Okonkwo.

Ma il dubbio più grave riguarda un altro calciatore. Cercasi, infatti, Destro disperatamente in una stagione che doveva consacrarlo tra gli attaccanti italiani più forti in circolazione e invece ne sta mettendo in rilievo gli aspetti più negativi, come le sole cinque reti realizzate fino ad oggi.

Vedere Sampdoria Bologna in streaming

Per vedere Samdpria Bolgona, si potranno scegliere diverse strade. C’è chi la seguirà comodamente da casa perché ha un abbonamento alla pay per view e chi invece si recherà allo stadio. Altri ancora preferiranno cercare il sito giusto per seguire la partita in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A all’estero e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita.

Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Sky Austria La2, Orf, Arena Sport del Montenegro, sono quelli sicuri e legali che potrebbero trasmettere il match. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare, per chi non ha un abbonamento, anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che però non garantiscono la visione dell’evento.