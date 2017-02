Palermo Atalanta streaming

La disperata rincorsa alla salvezza che il Palermo di Diego Lopez sta provando a compiere dovrà affrontare un altro scoglio molto duro. Dopo il preziosissimo pareggio del San Paolo, colto proprio all’esordio del tecnico uruguaiano sulla panchina rosanero e il successo sul Crotone, una rivale diretta per questo obiettivo, adesso c’è da affrontare l’Atalanta. Palermo Atalanta sarà una partita importantissima per i siciliani anche tenendo in considerazione il calendario che parla chiaro.

L’Empoli, lontano adesso otto lunghezze, è impegnato nella complicata trasferta contro l’Inter. Motivo in più per spingere sull’acceleratore per puntare a una vittoria che potrebbe contribuire a rosicchiare altri punti preziosi. Insomma l’arrivo di Lopez ha avuto l’effetto di un ciclone e a Palermo si torna a parlare, anche se molto sommessamente, di salvezza.

C’è curiosità per vedere la risposta degli orobici che certo non vorranno naufragare nel mare dello Stretto ed abbandonare sogni di gloria europei coltivati con grande attenzione fino a questo momento. Sarà quindi una sfida equilibrata che mobiliterà tantissimi tifosi ed appassionati che non rinunceranno al piacere di vedere, anche in streaming, una sfida così interessante.

Palermo Atalanta rosanero a caccia di punti

Diego Lopez ha avuto un impatto con il Palermo che definire straordinario appare riduttivo. Il tecnico uruguaiano ha riportato entusiasmo in una piazza depressa e la squadra sembra seguirlo in ogni suo gesto. Per la sfida contro l’Atalanta Lopez ripropone il suo 4-3-3. Goldaniga e Gonzalez tornano a disposizione dopo il turno di squalifica e possono riprendere posto dal primo minuto al centro del pacchetto arretrato, con Rispoli e Pezzella ai lati.

A centrocampo Jajalo è favorito su Gazzi nella corsa a due per una maglia davanti alla difesa. Lopez ha ancora un dubbio da sciogliere e non riguarda certo Nestorovski al quale il posto da titolare è ormai affidato a vita, ma chi inserire come terza pedina del tridente, se Trajkovski o Sallai?

Palermo Atalanta solo conferme per Gasperini

Per l’Atalanta solo conferme per Gasperini. Gli orobici, dopo lo stop con la Lazio hanno ripreso alla grande con due successi e un pareggio. A Palermo i nerazzurri non potranno però lasciarsi andare a distrazioni se vogliono continuare a sognare un posto alla prossima Europa League. Il tecnico di Grugliasco ha solo un dubbio che riguarda la difesa. Il ballottaggio riguarda Toloi e Zukanovic. L’obiettivo degli orobici è quello di ottenere i tre punti che sarebbero fondamentali in ottica qualificazione europea visto lo scontro diretto tra Lazio e Milan. Un’occasione da non perdere.

Vedere Palermo Atalanta in streaming

L’entusiasmo che Diego Lopez è riuscito a riaccendere in una piazza altrimenti molto depressa e sicura della retrocessione è evidente anche dalla frenesia con la quale anche in occasione della partita con l’Atalanta i tifosi rosanero si stanno organizzando per vedere Palermo Atalanta in streaming. Rispetto a chi ha sottoscritto un abbonamento e potrà seguire il match dal divano di casa senza sfidare il freddo e quei disagi che sono normali per chi esce dalle mura domestiche, color che prenderanno d’assalto i vari siti per cercare quello buono dovranno mettere molta attenzione a scegliere quelli legali, per lo più stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Tra i tanti quelli che segnaliamo sono Sky Deutschland, La2, Sky Austria, Orf, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Rtl, che offrono anche una buona qualità audio e video. Per chi è invece alla ricerca di standard ancora superiori ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.