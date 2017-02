Sassuolo Chievo streaming

Sassuolo Chievo potrebbe essere definita la partita della tranquillità. Nessuna delle due squadre è infatti impelagata in discorsi che vanno oltre quello di una tranquilla salvezza. Forse le migliori premesse per vedere una gara spettacolare e ricca di contenuti tecnici e tattici. Lo sperano i tifosi che hanno deciso di recarsi al Mapei Stadium per seguire dal vivo le emozioni che il gioco del calcio riesce sempre a trasmettere. Ma anche chi, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, sceglierà di restare a casa oppure sarà impegnato in altre attività.

Per queste persone non resta che, compatibilmente con i propri impegni, usufruire della diretta tv nel caso si abbia l’abbonamento, oppure ricercare su Internet i siti migliori per vedere la partita in streaming. Sassuolo e Chievo sono due tra le più belle realtà del calcio italiano che, riescono a sostenere il peso della massima serie senza spese folli, lasciando grande spazio ai calciatori italiani e, in non poche occasioni, producendo anche un gioco molto godibile. Verrebbe quasi da dire ai giganti con i piedi d’argilla di prendere esempio da questo tipo oculato di gestione che porta anche a notevoli soddisfazioni.

Sassuolo Chievo dubbio Defrel in attacco

Di Francesco alle prese con il dubbio Defrel in attacco: Matri è pronto per la maglia da titolare, affiancato da Berardi e Politano (in ballottaggio con Ragusa). Nella difesa emiliana Letschert,che si era già guadagnato una maglia da titolare a Genova, dovrebbe nuovamente indossare una maglia da titolare. Battere il Chievo permetterebbe ai neroverdi di guadagnare una posizione in classifica. Niente di trascendentale visto che stiamo parlando di un dodicesimo posto, ma viste le vicissitudini a cui questa squadra è andata incontro nella prima parte della stagione, sicuramente il morale ne trarrebbe beneficio.

Sassuolo Chievo Maran senza Cesar squalificato

Maran ha ottenuto quello che voleva dalla sua squadra e in occasione di Sassuolo Chievo spera di continuare sulla stessa strada. La vittoria in trasferta contro la Lazio e il pareggio interno, tra gli sbadigli contro l’Udinese hanno riassestato una barca che si stava inclinando pericolosamente. Contro il Sassuolo i clivensi andranno alla ricerca di altri punti utili per mettere in cassaforte una salvezza che giù appare a portata di mano.

Maran dovrà fare i conti con alcune assenze di rilievo però, visto che arriverà a Reggio Emilia senza Cesar squalificato. Ritorna invece nel novero dei titolari Cacciatore, mentre De Guzman è alla ricerca di una maglia da titolare al posto di uno tra Izco e Rigoni. Dainelli e Castro sono alle prese con problemi fisici che potrebbero escluderli dal match.

Vedere Sassuolo Chievo in streaming

Anche Sassuolo Chievo può essere vista in streaming. La soluzione più immediata è quella di scegliere i canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium che offrono la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita, ma solo a chi ha sottoscritto un abbonamento. Chi non ha un abbonamento e non vuole rinunciare a vedere Sassuolo Chievo su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma.

Oltre a queste possibilità su Internet è possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale. Qualche esempio su come vedere la partita Sassuolo Chievo? Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.