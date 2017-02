Auguri di San Valentino: frasi divertenti, immagini originali, video simpatici

Il giorno della festa degli Innamorati si avvicina e quasi tutte le coppie si preparano a scambiarsi doni d’amore e a trascorrere una serata forse diversa dalle altre, certamente più romantica. Saranno sicuramente tante le compagne, fidanzate e mogli che si diletteranno in cucina per preparare una bella cenetta d’amore, magari da portare in tavola e degustare a lume di candela, creando un’atmosfera soffusa e suggestiva. E anche se come dicono tanti per gli innamorati San Valentino dovrebbe essere ogni giorno, concedersi a serate romantiche in casa, avvolti in un clima di passione e di sentimento, non è forse da tutti i giorni. La vita quotidiana spesso, infatti, ci distrae da questi pensieri. Perché allora non pensarci per la sera di San Valentino. Che si tratti di una cena speciale o di un dono speciale acquistato per il proprio lui o la propria lei, certamente non mancheranno messaggi e bigliettini d’amore.

Frasi auguri di San Valentino divertenti

Se le frasi romantiche e d’amore sono i must per gli auguri di San Valentino alle proprie mogli, compagne, fidanzate, e ai propri mariti, compagni, fidanzati, si potrebbe decidere di mandare messaggi di auguri per il giorno di San Valentino anche con frasi divertenti. Per chi avesse bisogno di spunti e suggerimenti, proponiamo di seguito una serie di esempi:

'Amore la conosci la canzone di Adriano Celentano 'ventiquattromila baci?'. Bene, preparati perchè per San Valentino te ne darò centomila più un milione di abbracci. Auguri'; 'Amore mio mi raccomando, non dimenticare il lucidalabbra. Oggi è la festa degli innamorati e voglio riempirti di baci. Auguri di buon San Valentino'; 'Avevo un sogno stupendo nel cassetto con te amore: peccato che abbia regalato il mobile. Auguri amore mio'; 'Tanti auguri di buon San Valentino al mio tesorino adorato del quale sono perdutamente innamorato'; 'Vorrei salire sul monte più alto del mondo e gridare forte a squarciagola 'ti amo'. Ma sono troppo stanco per pensare di arrampicarmi fino a chissà dove e allora te lo dico da vicino. Auguri amore mio'; 'Tu sei bella, sei affascinante, sei dolce, sei dinamica, sei ottimista, sei insostituibile, sei coraggiosa, sei... ok, raggiungi la sufficienza ma puoi fare di meglio. Buon San Valentino'; 'Non tutte le stelle dimorano in cielo e non tutti i fiori si possono cogliere. Ma io ho avuto la fortuna di incontrare te e di sposarti e nel giorno di San Valentino voglio farti sapere che sei troppo importante per me e amo... come ti prendi cura di me, cucini, lavi, stiri, riordini la casa. Senza te amore mio non ce la farei. Auguri di buon San Valentino'; 'Amore mio, per questo San Valentino mandami a quel paese. Una sola raccomandazione, però: pagami il viaggio e anche le spese. Auguri di buon San Valentino'; 'Sai quali sono le tre cose più belle al mondo, tesoro? Il sole, la luna e te: il sole serve per la mattina, la luna per la notte e... il tè lo vorrei adesso e preferibilmente fresco! Buon San Valentino'.

Auguri San Valentino con immagini e video originali e simpatici

Ma insieme a frasi da inviare tramite messaggi o da scrivere su classici bigliettini, è anche possibile fare gli auguri di San Valentino al proprio lui e alla propria lei scegliendo immagini originali o creando anche video divertenti, da inviare tramite Whats app o Facebook. Se volete stupire il vostro o la vostra partner potete scegliere anche immagini, magari anche Gif animate, che possa strappare un sorriso, accompagnando l’immagine con una dedica speciale, magari, una poesia d’amore o anche versi della canzone del cuore o di una canzone significativa per entrambe. Vagando poi su siti web specifici o tra le tante app per smartphone, si potrà certamente trovare la strada giusta per inviare un video magari divertente e simpatico, pur nel suo romanticismo, o magari crearlo, con un collage, per esempio, delle proprie foto più buffe e accompagnato da una canzone inaspettata. Per spunti e consigli per immagini e video è possibile consultare siti specifici come moonpig.com, jibjab.com, cardkarma.com, marthastewart.com.