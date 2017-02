Dove vedere Real Madrid Napoli Champions League streaming live gratis

Impossibile, per i tifosi del Napoli, non correre con la mente a quel 16 settembre del 1987. Real Madrid Napoli rappresentò allora l’esordio assoluto del Napoli allora guidato da Maradona con Ottavio Bianchi in panchina, nella più prestigiosa rassegna calcistica continentale. Allora si chiamava ancora Coppa dei Campioni, vi partecipavano solo le vincitrici dei rispettivi campionati nazionali e non esistevano i gironi. Le partite erano tutte ad eliminazione diretta. Quello era il Real Madrid di Sanchez Martin Vasquez e soprattutto Butragueno.

A distanza di trent’anni la sfida si ripete nella moderna Champions League e il fascino di questa sfida resta immutato. Come quello rappresentato dal Santiago Bernabeu, uno dei palcoscenici più suggestivi e prestigiosi dove giocare una partita di calcio, lo stadio che nel 1982 laureò l’Italia di Bearzot campione del Mondo per la terza volta nella sua storia. Ma non ci sarà il tempo di cedere all’amarcord durante i novanta minuti del match che Hamsik e compagni dovranno giocare al massimo, e qualcosa anche di più, delle proprie potenzialità per non essere surclassato dai campioni d’Europa e del Mondo in carica. Impresa alquanto proibitiva, ma il Napoli visto nell’ultimo periodo ha dimostrato di poter insidiare qualsiasi avversario, anche il più blasonato.

Ne sono consapevoli i tifosi partenopei che partiranno in massa alla volta della capitale spagnola per mostrare tutto il loro amore nei confronti della squadra del cuore e non lasciarla sola nella bolgia del Bernabeu. Chi non avrà la possibilità di recarsi in Spagna e non sa ancora dove vedere Real Madrid Napoli fa bene a sapere che, oltre a vedere il match in diretta tv su Mediaset Premium, potrà vederla anche live gratis in streaming.

Real Madrid Napoli Zidane sorride

C’era stato un momento nel quale la sorte sembrava mandare chiari messaggi sinistri ai blancos. Gli infortuni avevano azzoppato la rosa madridista e le migliori pedine sembravano dover rinunciare almeno alla gara di andata degli Ottavi di Champions. E invece il Napoli dovrà affrontare un Real al gran completo.

Zidane sorride per la riuscita dell’operazione recupero, riuscita con i suoi infortunati tranne che con Gareth Bale. Al Bernabeu saranno della festa sia Marcelo che Modric. Per il tecnico francese una buona notizia, che va ad aggiungersi a quella dei rientri di Carvajal e Pepe.

Real Madrid Napoli Champions League l’onda azzurra

Sarà una vera e propria onda azzurra quella che travolgerà Madrid in occasione dell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Gli ottimi risultati ottenuti fin qui dalla squadra di Sarri che, a detta di molti sarebbe in grado di esprimere il calcio più bello d’Europa hanno scatenato la torcida partenopea che vorrà sostenere ad ogni costo i propri beniamini in un impegno così difficile, un inferno l’ha definito De Laurentiis, ma così affascinante. Anche Sarri potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Anche Milik si aggregherà alla truppa.

Vedere Real Madrid Napoli in streaming

Real Madrid Napoli può essere vista in streaming. La soluzione più immediata è quella di scegliere Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento in televisione o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play, ma bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento oppure comprare la singola partita.

Chi non ha un abbonamento e non vuole rinunciare a vedere Real Madrid Napoli su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad può cercare quei siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, Meridiano Television in Venezuela, bTV Action in Bulgaria, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Teletica in Costa Rica, Ukrayina in Ucraina, UzReport TV in Uzbekistan, CCTV in Cina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Infine alcuni siti dei bookmakers esteri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. L’unico limite, non trascurabile, potrebbe essere che, trattandosi di siti di bookmakers esteri quasi sempre non c’è possibilità di iscrizione per gli italiani.