Inter Empoli streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Fischio di inizio alle ore 15.00: l’Inter di Stefano Pioli affronterà l’Empoli, in una sfida che, a dispetto di quanto possa sembrare guardando le rose delle due squadre, si preannuncia più difficile del previsto per i nerazzurri. Proprio per tale ragione è già possibile registrare un gran numero di tifosi già intenti a cercare i siti migliori su cui poter vedere la partita tra Inter e Empoli in maniera del tutto gratuita e legale.

Inter in cerca di riscatto.

Inter Empoli nerazzurri vietato sbagliare

L’Inter, dall’arrivo di Pioli, ha dimostrato di essere una grande squadra. Probabilmente se l’ex tecnico della Lazio fosse stato alla guida della schiacciasassi nerazzurra già da questa estate, il campionato italiano sarebbe molto più aperto. Eppure il calcio vive anche di fasi e l’ultima sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus potrebbe aver ridimensionato i sogni di gloria dei nerazzurri.

Per tale ragione, indipendentemente dai tre punti, sarà fondamentale per l’Inter ritrovare il sorriso della vittoria; vincere sulle ali dell’entusiasmo è facile, rialzarsi dopo una caduta è una cosa che soltanto i campioni sanno fare. E l’Inter è chiamata a questo difficilissimo esame di maturità proprio nel giorno in cui mancheranno tre dei calciatori più rappresentativi dello scacchiere di Pioli: non faranno parte del match, infatti, Maurito Icardi e Perisic, appiedati dal giudice sportivo, e Brozovic alle prese con un piccolo problema fisico.

Pioli, con ogni probabilità, chiamerà Eder e Palacio per sostituire i due attaccanti, e affiderà alla coppia Kondogbia-Gagliardini il difficile compito di gestire la linea mediana. I punti di distanza da un sogno chiamato Champions League sono ancora sei (nove momentaneamente) e per i nerazzurri è assolutamente vietato sbagliare il confronto con l’Empoli che, dall’altro lato non ha tutta questa ansia da prestazione, potendo attualmente vantare otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione e quindi ha la possibilità di gestire con più calma la partita.

Inter Empoli in streaming difesa inedita per i toscani

Altissima è la carica emotiva di questa partita. Per tale ragione i tifosi di entrambe le squadre sono alla ricerca del miglior modo di poter godere la partita comodamente dal divano di casa senza spendere un euro e in maniera del tutto legale. Una partita in cui l’Inter non potrà più affidarsi alle giocate del singolo ma che dovrà finalmente fare leva sullo spirito di squadra, forse l'unico tassello da completare prima di potersi definire un top club europeo a tutti gli effetti. E adesso che mancano tre degli uomini più rappresentativi della squadra, l'Inter non può che ricercare la propria forza nello spirito della squadra.

D’altro canto, se Sparta piange, Atene non ride. Infatti se l'Inter da un lato dovrà puntare su un attacco un po' arrugginito, una difesa inedita sarà la caratteristica anche dei toscani e inesperta: con Costa e Pasqual infortunati e Bellusci squalificato, la difesa dei toscani presenterà nomi come Veseli, Cosic e Dimarco, che dovranno sfoderare una super prestazione per non far rimpiangere i difensori titolari.

Come e dove vedere Inter Empoli in streaming

Come e dove vedere Inter Empoli in streaming? Saranno molteplici i siti che, avendo acquistato i diritti televisivi del campionato italiano possono tranquillamente trasmettere tutte le partite di serie A in diretta streaming: Arena Sport del Montenegro, La2, Rtl, Sky Austria, Orf, Sky Deutschland, Czech TV, a tali piattaforme si sommano Mediaset Play e Sky Go, ovvero le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky che, tra l'altro, offrono anche la possibilità di poter sentire la telecronaca in italiano.