Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Orlando, Berlinguer, Emiliano

Un rilancio del centrosinistra da ricompattare: sembra essere questa la priorità in questo momento della maggioranza, alla luce soprattutto delle ultime notizie che parlano solo di scontri, tensioni, minacce di scissioni, soprattutto nel caso in cui non si dovesse andare al congresso, per creare forze alternative a quella del segretario dello schieramento. E si parla dei possibili nomi di candidati come leader alle prossime elezioni, di eventuale squadra per un nuovo esecutivo, e di priorità interne.

Le ultime posizioni del ministro Orlando e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che non ritengono il congresso una priorità il ministro della Giustizia Orlando, che, invece, punta a voler innanzitutto armonizzare il sistema di voto. Dalle sue recenti affermazioni, si intuisce inoltre che la sua candidatura alla guida del centrosinistra potrebbe essere esclusa al momento. Anche se non vi è alcuna certezza e tutto sembra ancora quasi in divenire in un centrosinistra decisamente travolto dal caos. Ma la figura di Orlando, in riferimento a misure sociali e novità per le pensioni, insieme a quella di altri fedelissimi del segretario del centrosinistra, potrebbe rivelarsi particolarmente importante, considerando che ha sempre affermato che le novità per le pensioni collegate al rilancio dell’occupazione lavoro e le misure sociali rappresentano i temi centrali sui cui è necessario per rilanciare per conquistare fiducia e consensi da parte dei cittadini e cercare di cambiare in maniera concreta, e in meglio, la loro stessa vita.

Rispondere ai bisogni primari della gente, che da sempre chiede modifiche pensionistiche e nuovi sostegni economici capaci di sostenere effettivamente tutti coloro che si ritrovano a vivere in condizioni di grosse difficoltà economiche, sono del resto le stesse posizioni espresse da altri esponenti del centrosinistra, dal ministro delle Politiche agricole, che si è già detto pronto a firmare un decreto d’urgenza per l’introduzione del nuovo cosiddetto reddito di inclusione sociale, che potrebbe essere un anticipo dell’assegno universale, a Cuperlo e non solo. Ci sarebbe, dunque, una sorta di compattezza nel voler andare avanti con impegni concreti sul ulteriori novità per le pensioni, ma sarà necessario capire se le condizioni lo permetteranno realmente.

Le ultime posizioni della Berlinguer e conseguenze per novità per le pensioni

Senza Roberto Speranza, Bersani decide di lanciare Bianca Berlinguer, ex direttrice del Tg3, o Enrico Letta. La Berlinguer sostenuta da Bersani sarebbe tra coloro pronte a confermare la stessa posizione dell’ex segretario del centrosinistra su misure prioritarie come necessità di provvedimenti sociali che non prescindono da quelle novità per le pensioni sempre più necessarie per un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, che contribuirebbero ad una risistemazione della società italiana, con l’obiettivo di superare le differenze sociali oggi esistenti dando, allo stesso tempo, nuovo slancio all’economia in generale.

Le ultime affermazioni del presidente Emiliano e conseguenze per novità per le pensioni

Sempre più critico nei confronti del segretario del centrosinistra, pronto anche a candidarsi come nuovo segretario del centrosinistra, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che, stando alle ultime notizie, sarebbe una valida alternativa al governatore della Regione Toscana Rossi, secondo le forze territoriali in alternativa,entrambi comunque sostenuti dall’opposizione interna. Ma Emiliano potrebbe avere la marcia in più del forte consenso al Sud. Potrebbe essere questa la sua carta vincente, insieme a quelle misure che ritiene siano prioritarie da attuare per il bene dei cittadini. Non bisogna, infatti, dimenticare che proprio Emiliano, già qualche tempo fa, ha dato il via in Puglia all’assegno universale, e che da tempo ormai rilancia sull’urgenza di novità per le pensioni importanti. Anche Rossi, dal canto suo, è sempre stato favorevole a novità per le pensioni di quota 100 e quota 41, al ricalcolo delle pensioni più elevate, all’introduzione dell’assegno universale, avviando nella sua regione il piano di rimborso totale ai pensionati, seguendo quanto stabilito dall’Alta Corte. Ha, inoltre, più volte espresso appoggio al piano di novità per le pensioni del presidente dell’Istituto di Previdenza.