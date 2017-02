Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 il vero problema della Ryder Cup

La Ryder Cup è un torneo di golf che si svolge ogni due anni tra una selezione di giocatori statunitensi ed una di giocatori europei. Proprio questo torneo, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe fatto scoppiare un vero e proprio caso nel nostro Paese in questi ultimi giorni.

Bocciatura dell’emendamento sulla Ryder Cup e reazioni: i problemi reali

E' stato, infatti, dichiarato inammissibile un emendamento approvato nel Gruppo Bilancio che prevede lo stanziamento di 97 milioni di euro per l'evento che dovrebbe essere in programma a Roma nel prossimo 2022. D'accordo con la decisione annunciata dal presidente di Palazzo Madama le opposizioni, da Lega a M5S, ma anche Sinistra Italiana e parte della maggioranza. L'emendamento prevedeva la prestazione della garanzia per il Coni e le federazioni sportive e per lo svolgimento della Ryder Cup. Ma, come riportano le ultime notizie, la cifra che si sarebbe dovuta dare sarebbe stata troppo elevata per le attuali disponibilità del nostro Paese.

In realtà, però, come è bene sottolineare, il vero problema non è quello di decidere di stanziare o meno soldi che, secondo quanto hanno spiegato diversi studiosi, sarebbero rientrati, riportando l’esempio dell'edizione del 2014 svoltasi in Scozia, che ha generato 106 milioni di sterline di giro d'affari, derivanti da turismo e interesse degli sportivi, quanto il fatto che i soldi necessari non dovrebbero essere stanziati dallo Stato che ha tra l’altro già messo 60 milioni solo a garanzia, ma dagli enti sportivi, dai loro bilanci interni. E c’è anche da sottolineare che, come per tante cose all’italiane, si è cercato di far passare questo provvedimento con diversi sotterfugi, piuttosto che rendere la questione chiara e pubblica.

Soldi disponibili e volontà politica di stanziamento delle risorse

Altro problema da sottolineare è quello fondamentalmente della volontà politica di impegnarsi in alcuni provvedimenti piuttosto che in altri. Si tratta di un tema già ribadito in altre occasione, ma viste le ultime notizie, è chiaro che torna sempre prepotentemente d’attualità. E ci si chiede: com’è possibile che si decida di stanziare un totale di quasi 160 milioni di euro, tra i primi 60 di garanzia e gli ulteriori 97, per la Ryder cup e quasi in totale tranquillità, mentre si combatte letteralmente da oltre due anni per l’introduzione di novità per le pensioni proprio perché mancherebbero i soldi necessari? Eppure per attuare le novità per le pensioni considerate importanti, come quota 100 o quota 41 per tutti e senza penalità, servirebbero, rispettivamente, circa 7 miliardi di euro e 5 miliardi di euro, che tra tagli di inutili spese pubbliche e risparmi derivanti da revisioni di agevolazioni e detrazioni fiscali, non dovute, nonché revisione delle ricche pensioni erogate agli alti esponenti istituzionali, si potrebbero recuperare. Ma nulla si fa in tal senso, nonostante gli importanti vantaggi che deriverebbero dall’approvazione di novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti.

Sbloccando le pensioni, con una profonda revisione delle attuali norme pensionistiche che, per effetto dell’allungamento dell’età pensionabile di lavoratori già impiegati, sono diventate piuttosto rigide, tagliando fuori dal mondo occupazionale i più giovani, si potrebbe infatti dare:

nuova spinta al mercato del lavoro giovanile; nuova spinta a produttività e consumi; nuova conseguente spinta alla crescita economica.

Nulla, però, in tal senso è stato fatto e ci si chiede anche come mai non si affronti con la stessa forza con cui si è discusso e si discute della Ryder cup la discussione sulle novità per le pensioni che sono sempre più urgenti e necessarie, come del resto dimostrano le ultime notizie sull’andamento dell’occupazione in Italia e sula situazione decisamente negativa in cui sono costretti a vivere i giovani di oggi, senza possibilità di crearsi un certo futuro pensionistico.