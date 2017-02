Auguri San Valentino: frasi, video, immagini, messaggi, pensieri Facebook, WhatsApp. Dove trovare i migliori, più belli

Per tutti gli innamorati l'appuntamento con San Valentino non può che suscitare tanta emozione. E non può che essere così anche in questo 2017. Anche se crescendo si perde un po' l'impeto iniziale, non c'è dubbio che fare e ricevere fa sempre piacere. E lo fa ancora di più se frasi, video e immagini sono scelti con la cura che un appuntamento di questo tipo richiede. Che poi si facciano gli auguri di persona o con un messaggio spedito via WhatsApp o Facebook è quasi lo stesso. L'importante è non dimenticarsi di chi ci sta accanto nella giornata del 14 febbraio. Facile a dirlo ma anche a farlo se si hanno a disposizione le tantissime proposte che arrivano dal web. La Rete è una vera e propria scialuppa di salvataggio per chi è perennemente a corto di idee e per chi ha bisogno di individuare la frase, il video o l'immagine migliore da inviare alla propria metà.

Auguri San Valentino: le frasi migliori e più belle

Si rinnova martedì 14 febbraio la festa di San Valentino 2017 e tra frasi e citazioni d'autore, messaggi e poesie, il web è il luogo ideale dove cercare nuovi spunti, idee e suggerimenti. Con pochi click è possibile individuare la frase giusta, originale o romantica, da inviare con un messaggio sul cellulare, via WhatsApp, da pubblicare sulla bacheca personale Facebook o da spedire via posta elettronica. Una prima completa collezione di belle frasi è ad esempio presente in questa pagina.

Frasi Auguri San Valentino per marito. Adoro averti al mio fianco. Sentire il tuo odore, guardare i tuoi occhi blu come il mare e dirti che ti Amo ogni istante della mia vita. Auguri amore, buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino per morosa. Pensa alle cose più belle che esistono sulla faccia della Terra. Pensa a quelle più divertenti, più buone, semplici, emozionanti. Ecco, questo è quello che provo quando incrocio il tuo sguardo. Ti amo. Frasi Auguri San Valentino per moroso. Voglio guardarti negli occhi e dedicare la canzone d’amore che ci ha fatto innamorare. E poi baciarti fino al giorno successivo. Questo è il San Valentino che voglio trascorrere insieme a te amore mio. Auguri. Frasi Auguri San Valentino per ragazza d'amore. 5. Quando ci siamo incontrati ho capito subito che senza di te la mia vita non sarebbe stata la stessa. Ecco perché ti ho voluta al mio fianco per tutta la vita. E sono l’uomo più fortunato ad averti. Frasi Auguri San Valentino romantiche. Basta con le solite frasi, quello che voglio donarti per questo San Valentino è il mio 'ti amo', abbine cura.

Video e immagini per emozionare nel giorno degli innamorati

L'impatto è dei migliori e per qualche decina di secondi i video di auguri di San Valentino riescono a catturare l'attenzione e il cuore di chi li riceve. Ma c'è una domanda: meglio un video simpatico o romantico e tradizionale? Nel primo caso invitiamo a visitare jibjab.com e a tenere da parte due foto: la propria e quella della dolce metà. Nel secondo caso, ma senza rinunciare all'originalità, è possibile spulciare tra le proposte di history.com: questa è una festa che si celebra da anni. E poi ci sono foto, cartoline elettroniche e biglietti di auguri. Insomma, anche in questo caso c'è tanto tra cui scegliere. La piattaforma greeting-card-messages.com è facile da usare: basta scegliere l'immagine e indicare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario e con pochi click è tutto fatto.