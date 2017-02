Lazio Milan streaming quando e come

Quando e come vedere Lazio Milan? Questa è la domanda che alla vigilia dell’incontro dell’Olimpico si staranno facendo molti tifosi delle due squadre. Lazio Milan sarà il posticipo del lunedì valido per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di calcio e il fischio di inizio è fissato per le 20.45.

Ognuno sceglierà le diverse modalità con le quali sarà possibile vedere il match. C’è chi si accomoderà sul divano di casa propria e si gusterà lo spettacolo comodamente da casa propria, oppure chi preferirà recarsi allo stadio. Per gli altri non c’è alternativa che rivolgersi allo streaming che garantisce la possibilità di vedere l’evento ovunque, basta possedere uno smartphone, tablet o pc e soprattutto un collegamento internet.

Sarà una sfida appassionante e vissuta sul filo dell’equilibrio. Le squadre sono in lotta per un posto alla prossima Europa League. Vincere lo scontro diretto vorrebbe dire fare un piccolo, ma significativo passo in avanti verso questo traguardo.

Lazio Milan la grana Keita

Simone Inzaghi è alle prese con un problema. Non una novità in casa Lazio, visto che anche a inizio stagione il tecnico ha dovuto utilizzare tutta la diplomazia di cui è stato capace per ricucire un rapporto che si era sfilacciato e che adesso, pare proprio destinato definitivamente a spezzarsi. Parliamo della grana Keita.

Il contratto dell’attaccante senegalese scade nel 2018 e, non essendoci alcuna voglia di rinnovare da parte del calciatore, Lotito sarà in qualche modo costretto a venderlo a giugno se vuole ottenere una preziosa plusvalenza. E l’acquirente più accreditato sembra essere proprio il Milan che inizierebbe a porre le basi per un ciclo vincente a partire dalla prossima stagione. Inzaghi quindi non sa se inserire l’attaccante nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Nel caso dovesse finire in panchina, Lulic agirebbe davanti e in difesa potrebbe trovare posto uno tra Hoedt o Wallace. Radu e Lulic si sono guadagnati una maglia da titolare ed anche Basta gioca dall’inizio sulla destra della retroguardia.

Lazio Milan Gomez-Zapata cerniera difensiva

Romagnoli, De Sciglio e Antonelli out, Kucka e Paletta squalificati. Questo il bollettino di guerra con cui è costretto a fare i conti Vincenzo Montella alla vigilia di Lazio Milan. Gomez e Zapata dovrebbero costituire la cerniera difensiva davanti a Donnarumma, mentre sulle fasce faranno buona guardia Abate e Vangioni. Locatelli custodirà le chiavi del gioco rossonero coadiuvato da Pasalic e Bertolacci. Lapadula sembra favorito su Bacca per occupare il centro del tridente insieme a Suso e Deloufeu.

Quando e come vedere Lazio Milan in streaming

Un appuntamento del genere scatenerà certamente la ressa allo stadio Olimpico di Roma, ma non solo. Sarà l’intera città, o meglio quella parte che sostiene i colori biancocelesti, a tifare Lazio nella speranza di ottenere una vittoria di prestigio e utile a scrivere una ulteriore parola di chiarezza nella lotta per l’Europa League.

Ma i supporters rossoneri non saranno da meno visto che con i tre punti la loro squadra aggancerebbe proprio i rivali in classifica. Ecco perché sono già iniziate le spasmodiche ricerche per capire quando e come vedere Lazio Milan in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita.

Sky Deutschland La2, Orf, Czech TV, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta.