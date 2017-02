Lazio Milan streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Lazio quarta in classifica, Milan settimo con sole tre lunghezze da recuperare sui biancocelesti, dopo il vittorioso recupero della gara della diciottesima giornata di campionato vinta a Bologna in nove uomini contro undici. Lazio Milan sarà quindi un crocevia di grande importanza per capire quali potranno essere le prospettive, in chiave europea, delle due squadre.

Di certo Inter, Atalanta e Fiorentina, che insegue a tre punti di distanza dai rossoneri, rappresentano una concorrenza di altissimo profilo sia per l’una che per l’altra squadra. Ecco spiegato come mai la partita dell’Olimpico può assumere un’importanza che va al di là dei semplici tre punti. Ed è per questo che l’interesse su questa sfida sta già facendo sentire i suoi effetti perché sono in tanti a cercare sui siti web migliori il modo per vedere Lazio Milan.

Che non sarà più solo quello tradizionale della diretta tv, visto che sono sempre di più le persone che si rivolgono allo streaming per soddisfare la propria sete di calcio. Anche perché questa modalità consente di seguire le partite attraverso i propri dispositivi mobili, smartphone, pc, tablet in qualsiasi luogo ci si trovi durante l’avvenimento. Basta essere collegati ad Internet.

Lazio Milan siti web riecco Radu e Lulic

Simone Inzaghi potrebbe schierare fin dall’inizio due pedine molto importanti per gli equilibri biancocelesti. Riecco infatti Radu e Lulic, con il bosniaco potrebbe agire addirittura da terzino sinistro mentre a centrocampo Milinkovic Savic non dovrebbe avere nessun problema ad ottenere il suo posto in mezzo al campo mentre Keita dovrebbe completare il tridente offensivo con Immobile e Felipe Anderson. Se l’attaccante senegalese, invece, dovesse essere tenuto in panchina, allora Lulic agirebbe davanti e in difesa potrebbe trovare posto uno tra Hoedt o Wallace.

Lazio Milan difesa rossonera ancora in emergenza

Montella vivrà l’ennesima giornata di campionato all’insegna della passione. La difesa rossonera è ancora in emergenza, un’emergenza che non accenna a rientrare. Paletta non potrà scendere in campo perché dovrà scontare la squalifica comminatagli dal giudice sportivo nella gara contro il Bologna. Stop anche per Romagnoli atteso in infermeria da De Sciglio e Antonelli. Gomez Zapata sarà il tendem centrale della difesa mentre nel ruolo di terzini ecco Abate e Vangioni. Locatelli dirigerà le operazioni a centrocampo e sarà aiutato da Pasalic e Bertolacci. Anche Kucka è finito nel mirino del giudice sportivo e non sarà della partita. Nel tridente rischio turnover per Bacca.

Come e dove vedere Lazio Milan in streaming

Anche Lazio Milan sarà una partita che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. La soluzione più immediata è quella di scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto un abbonamento con la pay per view.

Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma. È inoltre possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale.

