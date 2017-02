Streaming Lazio Milan: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Lazio Milan non sarà una semplice partita di calcio. Lazio Milan sarà uno spartiacque se non ancora decisivo, molto importante per i destini europei delle due squadre. Che con il passare delle giornate e delle partite, si sono sempre più avvicinati fino a diventare l’uno esclusivo dell’altro. Se c’è stato un momento in cui le due squadre sembravano lanciate all’inseguimento della Juventus capolista a causa delle difficoltà di Napoli, Inter e Roma, piano piano le gerarchie si sono ristabilite e ogni tassello del mosaico sembra essere tornato al suo posto.

Quello che i valori tecnici avevano assegnato alla vigilia. E cioè la zona Europa League. Ma il campionato di Serie A non è affatto facile e se i rossoneri fino a dicembre sono stati in lizza per un posto Champions adesso inseguono affannosamente la meno prestigiosa Europa League. A far da terzo incomodo, oltre la Lazio e l’Inter che ha scavalcato dopo una lunga rincorsa proprio i cugini rossoneri, anche l’Atalanta che non sembra predisposta a mollare di un centimetro rispetto all’obiettivo comune.

Ecco perché la sfida dell’Olimpico assume contorni fondamentali per i biancocelesti e per i rossoneri. Una sfida che i tifosi sono pronti a vedere sia live gratis sui siti streaming che in diretta tv.

Lazio Milan gratis ballottaggio Lulic-Lukaku

Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Milan dovrà fare i conti con una certa emergenza anche se finalmente Marchetti occuperà nuovamente i pali della porta biancoceleste con Basta sulla corsia di destra, De Vrij e Radu al centro mentre a sinistra è possibile il ballottaggio Lulic-Lukaku. Biglia sarà il custode del gioco biancoceleste, mentre Parolo sarà a supporto sulla fascia destra con Milinkovic-Savic schierato invece sul versante opposto. In attacco Keita potrebbe avere una maglia da titolare al fianco di Felipe Anderson e Immobile.

Lazio Milan Lapadula nel tridente d’attacco

Vincenzo Montella ormai ci avrà fatto l’abitudine, ma trovare ogni volta la soluzione tampone per riuscire a schierare una squadra capace di competere nonostante le tante, troppe assenze di questo periodo, non deve essere impresa piacevole. Contro la Lazio il tecnico di Pomigliano d’Arco non potrà contare, per il pacchetto arretrato, sullo squalificato Paletta, mentre Romagnoli sarà out per infortunio.

Davanti a Donnarumma, quindi, diviene quasi naturale ed obbligatorio pensare a un quartetto formato da Abate, Gomez, Zapata e Vangioni. Kucka sarà l’altra pedina eccellente che non potrà scendere in campo perché espulso a Bologna. In cabina di regia, al fianco di Locatelli, agiranno Pasalic e Bertolacci mentre sarà Lapadula a recitare il ruolo di punta centrale nel tridente d’attacco con Suso e Deulofeu.

Vedere Lazio Milan in streaming

Ed eccoci giunti al momento più atteso, forse. Quello di fornire qualche utile indicazione utile a rispondere al quesito che molti tifosi, partenopei e genoani, si staranno ponendo in queste ore e cioè come vedere Lazio Milan in streaming. Esistono varie opportunità. Quella più classica è scegliere i siti migliori, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis.

Per assicurarsi che si tratti di link che garantiscono anche dal punto di vista legale è bene usufruire di quelli dei maggiori network stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A e possono quindi trasmettere le partite garantendo anche una buona qualità audio e video. Si tratta di siti come Sky Austria, La2, Rtl, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf. Un’altra strada, percorribile però da chi ha un abbonamento alle pay per view è fornita dall’utilizzo delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ossia Sky Go e Mediaset Play.

Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv. L’ultima alternativa, che si sta diffondendo anche in Italia, consiste nel consultare i siti dei bookmakers stranieri.