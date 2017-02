Auguri di San Valentino: 20 frasi d’amore, 20 video romantici, 20 immagini divertenti

Il tempo stringe e la festa di San Valentino si avvicina a tappe forzate. Mancano ormai poche ore al quattordici febbraio, la giornata dell’amore per eccellenza. Dimenticate tutto, lo stress, il lavoro e i problemi della vita. Chi è già stato colpito dalla freccia di Cupido è fortunato, ma gli altri non dovranno mai scoraggiarsi perché quando meno se lo aspettano il sentimento più nobile del mondo farà breccia anche nei loro cuor.

Basta trovare l’anima gemella. E, come novelli Cyrano de Bergerac, anche voi potrete far impazzire i vostri rispettivi partner, con frasi d’amore (qui la nostra sezione completa) degne di uno dei più grandi cantori dell’amore. Potrete inoltre fare gli Auguri di San Valentino inviando video romantici, che potrete anche condividere sui social se vi sembra opportuno e le immagini più divertenti per far spuntare un sorriso sulla bocca del vostro amore.

Venti frasi d’amore per San Valentino

Appassiscono le rose, cadono le spine ma tra noi due l’amore non avrà mai fine. Quando ti vedo il mio cuore esplode di gioia. Insieme siamo invincibili e questa festa di San Valentino sarà un trionfo d’amore. Auguri Non sono una maestra ma i verbi li so, presente “ti amo “, futuro “ti amerò”. Lato per lato si forma il quadrato, cuore per cuore si forma l’amore. Auguri di Buon San Valentino amore mio Amore mio mi raccomando di non dimenticare il lucidalabbra. Oggi è la festa degli innamorati e voglio riempirti di baci. Auguri di buon San Valentino amore. Buon San Valentino amore mio, con la speranza, che poi è una certezza, che si tratti del primo di una serie infinita di magic moments vissuti insieme a te. Auguri. Amore, la conosci la canzone di Adriano Celentano “Ventiquatromila baci”? Bene preparati perché per San Valentino te ne darò centomila più un milione di abbracci. Auguri. Voglio che questo San Valentino sia unico quindi diamoci un bacio che duri ventiquattro ore e trascorriamo la festa degli innamorati senza mai staccarci. Auguri amore mio. Questo è un pensiero pieno d’Amore per una persona speciale che ha trasformato la mia vita in una meravigliosa favola. Buon San Valentino. Tanti auguri di Buon San Valentino al mio tesorino adorato del quale perdutamente sono ormai innamorato. Se non ci fossi tu al mio fianco per me San Valentino non avrebbe alcun senso. Sei insostituibile nella mia vita amore. Amo solo te. E in questa giornata particolare voglio dirti che sei la persona più bella che esista sulla faccia della Terra. Buon San Valentino. Nessuno è più innamorato di noi, quindi oggi è la festa che fa per noi. Buon San Valentino amore. Alla mia Regina auguro un Buon San Valentino dicendole di non accettare nessun Re che non le regali per la ricorrenza un gioiello degno di Sua Maestà. Auguri. Prima di conoscere te non conoscevo nemmeno l’amore. Buon San Valentino amore mio. Ti ho cercato tra mille volti che correvano verso la vita. Poi ho incontrato i tuoi occhi e quando li ho guardati mi sono perso per sempre. Buon San Valentino vita mia. Amore è arrivato San Valentino la festa degli innamorati. Auguri amore mio sei tutta la mia vita. Ti amo. San Valentino per me non viene una volta l’anno, ma tutti i giorni, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno pieno d’amore. E oggi è la festa degli innamorati. La festa nostra. Auguri! Il nostro amore è composto da una ricetta speciale: baci, carezze, abbracci e coccole. Ecco perché ogni giorno che passa io ti amo sempre di più. Buon San Valentino Io ti amo ogni giorno della mia vita. Amo ogni giorno trascorso al tuo fianco perché mi fai sentire sempre una regina e il tuo amore riscalda sempre il mio cuore. Oggi quindi per me è solo l’ennesima scusa per dirti ti amo. Buon San Valentino amore mio. Basta con le solite frasi, quello che voglio donarti per questo San Valentino è il mio ‘ti amo’, abbine cura.

Auguri San Valentino 20 video romantici e 20 immagini divertenti

Non solo frasi, quindi. La modernità impone anche l’utilizzo delle immagini, forse più efficaci di tante parole e anche gli Auguri di San Valentino non possono sottrarsi a questa regola della comunicazione. Se gli inguaribili romantici difficilmente rinunceranno alla parola scritta, quelli dotati di un animo maggiormente pioneristico non si lasceranno pregare e cercheranno spasmodicamente sul web i video romantici e le immagini più divertenti per colpire il cuore del fidanzato o marito e della fidanzata o moglie. Alcuni dei siti che potrete utilizzare per trovare centinaia di soluzioni sono moonpig.com, jibjab.com, cardkarma.com, marthastewart.com.