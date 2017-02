Auguri San Valentino: frasi, immagini, video per stupire fidanzata, moglie, morosa, compagna, marito, fidanzato

Tempo di ricerche delle migliori frasi per fare gli auguri a San Valentino con un obiettivo: non ripetersi e fare centro del cuore del proprio amato o della propria amata. Facile a dirlo quando si ha a disposizione la sterminata ricchezza presente su Internet. In realtà, non è poi così facile e immediata proprio per via delle tante possibilità che rischiano di disorientare. Prima di iniziare a cercare è necessario quindi domandarsi che tipo di frase vogliamo inviare: simpatica o tradizionale? Originale o romantica? Fatta questa scelta bisogna pensare solo andare a caccia delle parole più adatte e come possiamo notare da questa raccolta, di occasioni ce ne sono a centinaia.

Auguri San Valentino: frasi per stupire fidanzata, moglie, morosa, compagna, marito, fidanzato

San Valentino 2017 è allora alle porte e allora quali sono le parole migliori per fare gli auguri e stupire fidanzata, moglie, morosa, compagna, marito, fidanzato. Come al solito il web è il punto di riferimento per tutti i gusti e per ogni esigenza. Tutte le proposte suggerite sono sempre gratuitamente utilizzabili.

Frasi Auguri amore San Valentino fidanzata. Ti amo per come sei. Distratta, brillante, esplosiva, tenera, sensibile. Insomma speciale. Il regalo più grande che possa ricevere dalla vita è quello di continuare a stare al tuo fianco. Buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino compagna. Questo è un pensiero pieno d’Amore per una persona speciale che ha trasformato la mia vita in una meravigliosa favola. Buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino moglie. Voglio iniziare questo San Valentino con una rosa rossa. Il simbolo di un amore puro e passionale che durerà in eterno. Auguri amore mio. Frasi Auguri San Valentino romantiche. Io ti amo ogni giorno della mia vita. Amo ogni giorno trascorso al tuo fianco perché mi fai sentire sempre una regina e il tuo amore riscalda sempre il mio cuore. Oggi quindi per me è solo l'ennesima scusa per dirti ti amo. Buon San Valentino amore mio. Frasi Auguri San Valentino per fidanzato. Oggi è San Valentino e in questo giorno speciale non posso che dirti che le emozioni che mi fai provare quando stiamo insieme, sono uniche. Voglio stare sempre con te. Auguri.

Immagini e video di San Valentino

Una premessa: sono talmente tante le immagini e i video di San Valentino presenti sul web, da dover impiegare un po' di tempo alla ricerca della soluzione più adatta. Almeno in volta all'anno è d'obbligo! Per chi li preferisce anche animati consigliamo di visitare etsy.com e americangreetings.com. Non può che essere citato quel pozzo di proposte che è 123greetings.com. Allo stesso tempo, bluemountain.com e moonpig.com offrono ottime risorse da utilizzare per fare gli auguri alla propria dolce metà. Ecco poi i biglietti per San Valentino di papyrusonline.com, tutti da arricchire con una della frasi che abbiamo suggerito in vista del 14 febbraio. Anche in questo caso vale la pena far presente come tutte le risorse siano gratuitamente utilizzabili in ogni momento.