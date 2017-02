Auguri di San Valentino frasi, sms, foto, video, immagini per dire ti amo a fidanzata, fidanzato, moglie, marito, a lui e lei

Mancano ormai pochissime ore e poi anche quest’anno sarà il tempo di celebrare l’amore. San Valentino rappresenta il giorno in cui questo sentimento occupa la scena della vita di ciascuno, sia quelli che hanno un partner, un compagno o un amico speciale, sia quelli che magari sono alla ricerca e proprio in questa giornata magica potrebbero essere colpiti dal dardo scoccato da Cupido.

La cosa importante è non rassegnarsi mai. E continuare ad essere degli inguaribili romantici. Potete dimostrarlo scrivendo le frasi e gli sms più belli così da far impazzire il vostro partner. Oppure inviare video, foto e immagini. Sta di fatto che gli Auguri di San Valentino devono essere fatti nel modo più giusto per coronare una giornata da sogno. (clicca qui per visualizzare la nostra sezione di frasi completa)

Auguri San Valentino frasi, sms per dire ti amo a moglie o marito

Frasi ed sms romantici da inviare per dire ti amo alla propria moglie o il proprio marito potranno rendere San Valentino 2017 ancora più unico aiutando anche a recuperare uno spirito da fidanzatini che non guasta mai.

Chi l’avrebbe mai detto che, dopo così tanti anni, ci saremmo trovati a festeggiare insieme ancora un San Valentino. Il nostro è un amore che non finirà mai e che diventa sempre più appassionato. Buon San Valentino. Hai trasformato con la tua straordinaria bellezza la mia vita in una favola. E io, in questo giorno speciale, voglio dirti con tutto il mio cuore che ti amo più di ogni altra cosa. Voglio iniziare questo San Valentino con una rosa rossa. Il simbolo di un amore puro e passionale che durerà in eterno. Auguri amore mio Se dovessi scegliere un colore per il nostro amore direi senza dubbio rosso. E nel giorno della festa degli innamorati voglio rinnovarti tutto il desiderio che ho di continuare questa meravigliosa esperienza che stiamo vivendo. Buon San Valentino.

Frasi Auguri San Valentino per fidanzata e fidanzato

Qui invece qualche buona indicazione sulle frasi che potrebbe ispirare gli Auguri di San Valentino per la fidanzata o il fidanzato

Ogni attimo della mia vita che passo insieme a te è magia. Ringrazio ancora il giorno in cui ti ho conosciuto come tutti i giorni che trascorreremo insieme. Buon San Valentino. Non esistono parole per descrivere quanto ti amo. Spero di riuscire a dimostrare con i fatti, con l’amore infinito che provo per te. Ti amo. Non è un caso se oggi festeggiamo. San Valentino è la festa degli innamorati e io sono cotto di te. Tutto sembra essere fatto apposta per amarti ogni giorno di più. I tuoi baci sono linfa per me. Questo vuol dire che tu sei la mia vita, il mio presente ed il mio futuro. Non lasciarmi mai amore. Buon San Valentino.

Frasi Auguri San Valentino per lui e lei

A poche ore dallo scoccare del San Valentino fervono i preparativi tra gli innamorati. Tra regali, ristorante e altri particolari da sistemare si rischia di perdere di vista l’obiettivo principale. Quello di scrivere le più belle frasi di auguri di San Valentino buone sia per lui che per lei. Ecco qualche suggerimento selezionato dalla grande varietà che abbiamo pubblicato nelle apposite sezioni del nostro sito apposta per voi.

Amore mio proprio nel giorno degli innamorati, San Valentino, te lo dimostro. Mai Amore grande ci fu come il nostro. Sei il mio amore unico. Auguri. Oggi voglio solo dirti una cosa. E il giorno di San Valentino me ne offre l’occasione. Il mio amore per te è immenso e si accresce ogni giorno di più. Sei la spalla dove appoggiarmi e il compagno di ogni vittoria. Auguri! Non potrai mai capire quanto ti amo. Solo pensando all’infinito potresti arrivare a capire una piccola percentuale del sentimento che nutro per te. Auguri. Buon San Valentino. Certo hai tanti difetti. Certo quando ti arrabbi sei davvero insopportabile. Certo a volte ti prenderei a schiaffi. Ma sei il compagno della mia vita e non mi hai mai lasciata sola. Nel giorno dedicato al nostro amore voglio dirti che sei una persona speciale. Buon San Valentino.

Buon San Valentino con foto, video, immagini

Ma saranno in tanti quelli che non vorranno fermarsi alle sole frasi, ma spingersi ancora oltre. Anche perché fare gli auguri di Buon San Valentino utilizzando foto, video o immagini, rappresenta certamente un modo originale e molto apprezzato per colpire ancora di più il cuore del vostro fidanzato o della vostra compagna. Alcuni dei siti che potrete utilizzare per trovare le soluzioni migliori e più rispondenti alle vostre esigenze. Si tratta di moonpig.com, jibjab.com, cardkarma.com, marthastewart.com