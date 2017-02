Ata: concorso pubblico personale scuola. Bando Miur, requisiti, prove, quando e come iscrizioni, calcolo punteggi

Il 2017 è l'anno del nuovo concorso Ata. Mentre si resta di nuove comunicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, occorre sempre fare riferimento alla Gazzetta Ufficiale per avere notizie certe su bando I e III fascia ovvero su requisiti, prove, quando e come iscrizioni, calcolo punteggi. Si ricorda che le graduatorie d'istituto sono divise in tre fasce. Nella prima sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti. Nella seconda quelli inseriti nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco infermiere, guardarobiere, elenchi provinciali a esaurimento di addetto alle aziende agrarie. Nelle terza i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal bando che viene appunto emanato dal Ministero dell'Istruzione con cadenza triennale.

Concorso Ata 2017: quanti posti

In attesa di conferme e ricordando che il punto di riferimento per conoscere tutti i dettagli sul concorso Ata 2017 ovvero requisiti, prove, quando e come iscrizioni, calcolo punteggi, è la Gazzetta Ufficiale. Sono oltre 10.000 le nuove assunzioni previste per il personale Ata ovvero

6.949 nuovi collaboratori scolastici 2.103 nuovi assistenti amministrativi 790 nuovi assistenti tecnici 216 nuovi direttore servizi amministrativi 87 nuovi cuochi 81 nuovi addetti aziende agrarie 49 nuovi guardarobieri 19 nuovi infermieri

Chi è in possesso dei requisiti per l'accesso ai profili personali del Personale Ata può richiedere l'iscrizione nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per svolgere incarichi di supplenza a tempo determinato. La domanda prevede la scelta di 30 istituzioni scolastiche appartenenti alla stessa provincia. Oltre ai titoli di studio sono requisiti validi per la presentazione della domanda l'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti, quella nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico, negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco infermiere, guardarobiere, elenchi provinciali a esaurimento di addetto alle aziende agrarie, quella nelle graduatorie d'istituto del precedente triennio. E l'aver prestato servizio per almeno 30 giorni, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Requisiti per fare domanda

Prima di fare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale Ata, occorre ricordare come sia suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro aree, ai quali si accede con requisiti differenti.