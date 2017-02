Real Madrid Napoli streaming live gratis. Dove vedere Champions League

L’unico precedente ufficiale tra Real Madrid e Napoli risale alla Coppa dei Campioni 1987/88. Gli spagnoli in quella circostanza si imposero sugli azzurri eliminandoli dalla competizione che allora non prevedeva gironi. Gli spagnoli vinsero la gara di andata con i gol i Michel su rigore e con uno sfortunato autogol di De Napoli su conclusione di Tendillo. Al ritorno, nella bolgia del San Paolo, Francini illuse tutti con un gol dopo appena tredici minuti di gioco, poi Butragueno spense tutti gli entusiasmi con il gol del pareggio che sancì l’eliminazione azzurra. Quel gol è ancora impresso nitidamente nella mente dei tifosi azzurri un po’ più avanti con l’età. Tocca ad Hamsik e compagni cercare di vendicare nella Champions League, sportivamente parlando, quel Napoli e provare a compiere l’impresa che resterebbe davvero scolpita negli annali della storia del calcio internazionale. Una gara che potrà essere seguita anche in streaming.

Real Madrid Napoli Modric e Marcelo in campo

Le speranze coltivate per diverso tempo dai tifosi azzurri, a partire dal giorno del sorteggio che spianò la strada verso questo incontro così intriso di fascino, sono state disattese. Il Real Madrid ha infatti recuperato gran parte degli infortunati eccellenti che avevano azzoppato la rosa di Zidane. Fatta eccezione per Bale, il tecnico algerino naturalizzato francese non avrà altro che l’imbarazzo della scelta. Anche Modric e Marcelo hanno infatti recuperato dai rispettivi infortuni e potranno essere regolarmente in campo mercoledì sera al Bernabeu, come d’altra parte Carvajal e Pepe.

Champions Real Madrid Napoli Koulibaly diffidato

La gara di Champions contro il Real avrà un sapore di amarcord per due ex blancos che adesso indossano la maglia azzurra e sono diventati pilastri insostituibili del gioco di Sarri. Si tratta di Raùl Albiol e Josè Maria Callejon che con la maglia del Real Madrid vinsero la Liga del 2012. Le parole pronunciate da Sarri all’indomani della vittoriosa prestazione contro il Genoa sembrano confermare che i partenopei presenteranno il classico 4-3-3 anche al Bernabeu e che i tre alfieri offensivi saranno ancora una volta Insigne, Mertens e Callejon.

Per il resto dovrebbe essere il solito Napoli. E i tifosi azzurri sperano che sia così anche mercoledì sera intorno alle 23.00. Koulibaly, diffidato, dovrà stare attento a non commettere ingenuità un eventuale cartellino giallo comprometterebbe la possibilità di giocare il ritorno al San Paolo e per il Napoli non sarebbe certo una buona notizia.

Vedere Real Madrid Napoli in streaming

Non capita tutti i giorni di sfidare la squadra che rappresenta una leggenda, un mito nel mondo intero. Ecco perché i tifosi azzurri, e tutti quelli che in campo europeo non esitano a sostenere le squadre italiane, si mobiliteranno in massa per raggiungere Madrid. Chi non è riuscito a procurarsi un biglietto però non potrà perdersi quello che a Napoli viene considerato, ovviamente, l’evento sportivo dell’anno.

C’è chi approfitterà del comodo divano per vedere Real Madrid Napoli avendo acquistato la singola partita oppure sottoscritto l’abbonamento con Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play. Oppure scegliere lo streaming provando a cliccare sui siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale.

Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.