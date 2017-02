Auguri di San Valentino: frasi, immagini, video per biglietti, Facebook, WhatsApp d'amore, romantiche, originali, divertenti

http://wakeupnewyear.com/wp-content/uploads/2017/01/Digital-Valentines-Day-Cards.jpgOccorre fare in fretta perché già domani è il giorno di San Valentino 2017 ovvero la festa dedicata agli innamorati. In realtà, c'è ancora tutto il tempo per trovare la frase migliore per fare gli auguri al proprio amore, vicino o lontano che sia. Ma poi chi l'ha detto che gli auguri devono necessariamente passare dalle parole e da messaggi di testo? Anche e soprattutto grazie alle nuove tecnologie per cellulari, foto e video possono essere facilmente gestiti ovvero inviati tramite WhatsApp e Facebook o altri software di messaggistica istantanea. Tra l'altro, molte delle proposte presenti sul web e che andremo a illustrare, non sono impegnative dal punto di vista del consumo di GB. Insomma, anche i filmati possono essere facilmente condivisi con la propria dolce metà qualunque sia lo strumento utilizzato nella giornata di domani 14 febbraio.

Auguri di San Valentino: frasi romantiche, originali, divertenti

Ed ecco dunque che anche quest'anno arriva puntuale l'appuntamento con San Valentino, che si celebra come sempre il 14 febbraio. Martedì è tempo di dichiarare il proprio amore alla persona che ci sta vicina, sia essa marito, moglie, fidanzato o fidanzata. A chi ha bisogno di frasi originali e rimantiche con cui dire formulare gli auguri, il web propone decine e decine di possibilità.

Frasi Auguri amore San Valentino fidanzata. Non è un caso se oggi festeggiamo. San Valentino è la festa degli innamorati e io sono cotto di te. Tutto sembra essere fatto apposta per amarti ogni giorno di più. Frasi Auguri San Valentino moglie. Hai trasformato con la tua straordinaria bellezza la mia vita in una favola. E io, in questo giorno speciale, voglio dirti con tutto il mio cuore che ti amo più di ogni altra cosa. Frasi Auguri San Valentino per fidanzato. Sai quale è il miglior augurio che mi aspetto? Quello di trascorrere altri cento di questi giorni insieme a te. Auguri di Buon San Valentino! Frasi Auguri San Valentino per morosa. Oggi festa degli innamorati anzi dell’amore che si manifesta ogni attimo vissuto insieme. Buon San Valentino amore. Frasi Auguri San Valentino per ragazza d'amore. Non occorre molto, solo un pensiero d’amore che scaldi il tuo cuore. Ti amo amore buon San Valentino.

Immagini e video di San Valentino per biglietti, Facebook, WhatsApp

Con una semplice ricerca è possibile trovare il video più romantico, più divertente o più originale da spedire via WhatsApp, Facebook o email nel giorno di San Valentino. In questo caso il successo è garantito perché una volta schiacciato play, sarà impossibile per chi lo riceve non emozionarsi. C'è un bel sito da consultare, si chiama riversongs.com e tra le tante risorse che mette a disposizione ci sono molti video per San Valentino. E se c'è un motivo per consultarlo è per la presenza di filmati sono tratti da cartoni animati che magari riuscono a fare scendere una lacrima. Oppure Perché non fare gli auguri con una simpatica cartolina digitale da inviare in maniera privata via WhatsApp o posta elettronica o in maniera pubblica sul profilo Facebook? Buone idee di card digitali, foto e immagini per San Valentino 2017 sono messe a disposizione dai siti 123greetings.com, punchbowl.com e americangreetings.com. Come funziona? Molto semplicemente, le possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore.