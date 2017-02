Auguri di San Valentino frasi, video, immagini, cosa fare, dove andare, regali ultimo minuto

Domani è il tanto atteso giorno della festa degli innamorati: sono tantissime, infatti, le coppie che ogni anno attendono il 14 febbraio per celebrare San Valentino in maniera romantica e appassionata, decisamente diversa insomma dagli altri giorni, mentre sono altrettanti coloro che San Valentino non lo festeggiano, convinti del fatto che per dimostrare amore ai propri partner non bisogni aspettare un unico giorno all’anno.

Frasi auguri di San Valentino, video e immagini

Tra frasi d’amore e romantiche, video e immagini, sono diversi modi che si possono scegliere per augurare buon San Valentino ai propri fidanzati, marito, mogli, fidanzate, compagni e compagne. Se scrivere frasi d’amore può sembrar semplice ad alcuni, per altri potrebbe risultare più difficile ed è per questo che di seguito proponiamo spunti e idee da considerare per inviare auguri di San Valentino al proprio amato o alla propria amata.

'Superare le barriere del mio cuore non è stato semplice, ma ora è proprio lì che custodisco il nostro amore. Buon San Valentino'; ‘In un giorno, dove tutto sembra scontato, se vuoi veramente capire quello che provo per te, ti basterà guardarmi negli occhi e appoggiare una mano sul mio petto. E' vero amore. Auguri amore mio’; ‘Mi sono innamorata di te appena ti ho visto, e mi innamorerò ogni giorno di più. Ti amo. Buon San Valentino’; 'Non occorre molto, solo un pensiero d'amore che scaldi il tuo cuore. Ti amo amore mio, buon San Valentino'; ‘Se ti sogno di notte è perchè sei il mio sogno, se ti immagino è perchè sei nella mia mente, ma se Ti amo vuol dire che sei la mia vita, sei la mia anima’; 'Tu sei bella, sei affascinante, dolce, insostituibile, sei coraggiosa, il mio grande amore che mai smetterò di amare. Tanti auguri di buon San Valentino'; 'Il tempo vissuto insieme mi ha confermato quello che il cuore mi ha detto quando dissi sì. E da quel giorno il mio amore è cresciuto sempre. Sei una persona speciale. Ti amo. Buon San Valentino'; 'Adoro averti al mio fianco, sentire il tuo odore, guardare i tuoi occhi blu come il are e dirti che di amo ogni istante della mia vita. Auguri di buon San Valentino amore'; 'Sai qual è il miglior auguri che mi aspetto? Quello di trascorrere altri centro di questi giorni insieme a te. Auguri di buon San Valentino amore'; 'Sei la mia aria, la mia luce, il mio cibo, la mia energia vitale. Senza i te il mondo mi sembra di un grigio triste. Voglio stare con te per sempre amore mio. Auguri di buon San Valentino'.

Frasi di auguri possono accompagnare immagini, anche animate, o video, che si possono trovare i ogni genere, dai più romantici ai più divertenti, ai più originali, su siti specifici come moonpig.com, marthastewart.com, jibjab.com o cardkarma.com. Tante anche le app per smartphone che permettono di scaricare o creare immagini e video personalizzatei da dedicare ai propri amati per San Valentino.

San Valentino 2017: cosa fare e dove andare

Per il giorno di San Valentino, e per chi volesse festeggiarlo, l’idea migliore è quella di andare a cena fuori in un bel ristorante, magari il preferito della propria compagna o del proprio compagno. Considerando, infatti, che il 14 febbraio, domani, cade di martedì, difficilmente si potrà trascorrere una giornata insieme fuori città o in maniera alternativa. Ma un’ottima idea potrebbe essere anche quella di organizzare una cena romantica a casa, preparando piatti squisiti, una tavola romantica a lune di candela, in un’atmosfera suggestiva. Sono diverse le città di Italia, da Roma a Milano, che per la sera di San Valentino hanno organizzato serate speciali nei locali e nei ristoranti più rinomati. Se non si ha il tempo di organizzare una cena, si può sorprendere il proprio lui o la propria lei con una insolita colazione a letto.

Festa di San Valentino 2017: regali dell’ultimo minuto

Le idee regalo per San Valentino sono diverse per lui e lei: chi ancora non avesse acquistato un dono speciali che sia dimostrazione del grande amore che si prova, per il proprio compagno o la propria compagna, è ancora in tempo per l’acquisto di un regalo speciale. Troppo tardi per gli acquisti online che, seppur a volte più convenienti, nona arriverebbero in tempo ormai, ma girando tra negozi vari si potrebbe decidere di acquistare il profumo preferito, per esempio, del proprio fidanzato o della propria fidanzata; si potrebbe acquistare uno smart box per trascorrere il prossimo week end fuori città o in una spa romantica; o un gioiello che, come ben sappiamo, alle proprie lei è sempre gradito. E per lui, immancabile il dono hi-tech, come uno smartwatch o un tablet di ultima generazione, sempre decisamente apprezzati.