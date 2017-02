Auguri San Valentino: 10 frasi originali, 10 video divertenti, 10 messaggi di amore

Già in questi giorni si respira profumo di amore. Il 14 febbraio di avvicina a grandi passi ed è perciò tempo di pensare al San Valentino 2017. In che senso? Andare alla ricerca di grasi, video e immagini per stupire chi ci sta accanto. Ed è sufficiente una buona consultazione di Internet per riuscire a fare centro. Sono infatti tante le opportunità e così come capita tutte le volte che abbiamo a che fare con il web, la sola difficoltà è riuscire a individuare quella più adatte. Serve qualcuno che ci orienti ovvero ci aiuti a indicare la strada più rapida da percorrere per trovare quello che cerchiamo. In questo caso, le migliori frasi, video e immagini per dire San Valentino.

Auguri San Valentino: 10 messaggi di amore

Sono ormai alcuni giorni che è iniziata la ricerca delle frasi migliori per fare gli auguri per San Valentino. E così basta spulciare tra i tanti siti web creati per questa occasioni per trovare le parole più adatte, originali, romantiche e divertenti da sfruttare sia per l'invio di un breve messaggio di testo sul cellulare sia per un più elaborato messaggio di posta elettronica e sia per WhatsApp. Basta solo scegliere quella che pensiamo sia la frase più adatta. Perché, ad esempio, non pensare a una citazione d'autore, certamente adatta per Sal Valentino? Una prima collezione di proposte a cui rinviamo è questo approfondimento in cui sono presenti ben più di 10 messaggi d'amore.

Frasi Auguri San Valentino per marito. Abbiamo affrontato tutto insieme. Gioie, dolori, vittorie e sconfitte. Il nostro grande amore è stato il carburante che ci ha dato l'energia per vincere ogni volta e rinforzare il nostro sentimento. Buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino compagna. Tra di noi non c’è bisogno nemmeno di parole. Spesso basta un’occhiata. Ed è il frutto del nostro amore a farci volare sulle ali della passione. Oggi è la nostra festa. Ma l’amore dura tutti i giorni dell’anno. Buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino per moroso. Oggi è un giorno speciale. È la festa degli innamorati, la nostra festa. E io voglio trascorrere infinite giornate come questa in tua compagnia. Auguri! Frasi Auguri San Valentino moglie. I tuoi occhi sono per me come le stelle che illuminano il cammino nelle notti senza luna. Stare al fianco di una persona speciale come te mi riempie di gioia. Ti amo. Buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino originali. Nessuno è più innamorato di noi, quindi oggi è la festa che fa per noi. Buon San Valentino amore.

10 video divertenti per San Valentino

Ci sono anche i video tra i modi con cui manifestare il proprio amore a San Valentino. E, anzi, alla luce della moltiplicazione dei siti dedicati, non c'è dubbio che si tratti di un trend da cogliere al volo. Tra l'altro, con la diffusione di WhatsApp è anche piuttosto facile raggiungere la propria innamorata (o il proprio innamorato) con un solo tap. I video per augurare Buon San Valentino sono nella maggior parte dei casi leggeri e non consumano tanti GB. Naturalmente possono essere condivisi anche sulle piattaforme di social network, Facebook, su tutti, per un augurio pubblico. Sul portale webneel.com c'è veramente di tutto. Nel suo ampio catalogo di proposte c'è di tutto tra i 10 migliori video per fare gli auguri di San Valentino, animazioni in 3D, musiche romantiche, a carattere tradizionale o simpatico. Una buona idea per allargare il ventaglio delle possibilità per fare gli auguri con un filmato originale è la consultazione del sito content.time.com. Anche se è in lingua inglese, siamo sicuri che non ci saranno difficoltà a individuare le sezioni che fanno al caso proprio. Anche in questo caso, ben più di 10...