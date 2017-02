Auguri San Valentino: 15 frasi d’amore, 15 immagini divertenti, 15 biglietti romantici per fidanzato, fidanzata, moglie, marito

Cosa sarebbe il giorno di San Valentino senza le frasi di auguri che, se messe in fila una dopo l’altra coprirebbero la distanza che separa la Terra dalla Luna. La lunga maratona che condurrà alla mezzanotte e, quindi all’inizio del tripudio amoroso è iniziata. Ognuno sceglierà il modo che ritiene più consono per colpire il cuore della sua fidanzata, o fidanzato o marito o moglie. Ma non solo frasi. Per sorprendere l’amore della propria vita e magari strappare un sorriso nel giorno del trionfo dell’amore, si può ricorrere anche ad immagini divertenti o a bigliettini romantici oltre che alle frasi d’amore che rappresentano un must sempre molto gradito.

Auguri San Valentino 15 frasi d’amore per fidanzato e fidanzata

Le donne vanno pazze per le frasi d’amore. Ma anche gli uomini, almeno quelli che fanno parte degli inguaribili romantici le accettano di buon grado. Questa è una selezione, tratta dalla nostra raccolta di oltre cento frasi, di 15 frasi d’amore per fidanzato e fidanzata.

Alla mia Regina auguro un Buon San Valentino dicendole di non accettare nessun Re che non le regali per la ricorrenza un gioiello degno di Sua Maestà. Auguri. Prima di conoscere te non conoscevo nemmeno l’amore. Buon San Valentino amore mio. Ti ho cercato tra mille volti che correvano verso la vita. Poi ho incontrato i tuoi occhi e quando li ho guardati mi sono perso per sempre. Buon San Valentino vita mia. Amore è arrivato San Valentino la festa degli innamorati. Auguri amore mio sei tutta la mia vita. Ti amo. San Valentino per me non viene una volta l’anno, ma tutti i giorni, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno pieno d’amore. E oggi è la festa degli innamorati. La festa nostra. Auguri! Il nostro amore è composto da una ricetta speciale: baci, carezze, abbracci e coccole. Ecco perché ogni giorno che passa io ti amo sempre di più. Buon San Valentino Amore mio mi raccomando di non dimenticare il lucidalabbra. Oggi è la festa degli innamorati e voglio riempirti di baci. Auguri di buon San Valentino amore. Buon San Valentino amore mio, con la speranza, che poi è una certezza, che si tratti del primo di una serie infinita di magic moments vissuti insieme a te. Auguri. Amore, la conosci la canzone di Adriano Celentano “Ventiquatromila baci”? Bene preparati perché per San Valentino te ne darò centomila più un milione di abbracci. Auguri. Voglio che questo San Valentino sia unico quindi diamoci un bacio che duri ventiquattro ore e trascorriamo la festa degli innamorati senza mai staccarci. Auguri amore mio. Questo è un pensiero pieno d’Amore per una persona speciale che ha trasformato la mia vita in una meravigliosa favola. Buon San Valentino. Tanti auguri di Buon San Valentino al mio tesorino adorato del quale perdutamente sono ormai innamorato. Se non ci fossi tu al mio fianco per me San Valentino non avrebbe alcun senso. Sei insostituibile nella mia vita amore. Amo solo te. E in questa giornata particolare voglio dirti che sei la persona più bella che esista sulla faccia della Terra. Buon San Valentino. Io ti amo ogni giorno della mia vita. Amo ogni giorno trascorso al tuo fianco perché mi fai sentire sempre una regina e il tuo amore riscalda sempre il mio cuore. Oggi quindi per me è solo l’ennesima scusa per dirti ti amo. Buon San Valentino amore mio. Basta con le solite frasi, quello che voglio donarti per questo San Valentino è il mio ‘ti amo’, abbine cura.

Auguri San Valentino 15 immagini divertenti, 15 biglietti romantici

Per gli auguri più originali che non perdono però quella patina di romanticismo senza la quale il giorno di San Valentino semplicemente non esisterebbe, si possono consultare siti web specifici come moonpig.com, marthastewart.com o jibjab.com, che insieme a tanti altri siti ad hoc propongono immagini, anche divertenti, che potrete utilizzare da sole o condividendole sui social. Oppure sfruttarle per creare biglietti romantici.