Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Milleproroghe e riunione DPCM

L'esecutivo sarebbe a lavoro per la definizione di novità per le pensioni, ancora in itinere, con possibilità di allargamento delle condizioni previste per le richieste di mini pensioni e quota 41, a partire da una revisione del calcolo dei contributi per gli invalidi, con allargamento della condizione di invalidità anche agli invalidi da lavoro e non solo civili e un abbassamento delle percentuale di invalidità richiesta, dal 75 al 60%. Ma andiamo con ordine.

Cambiamenti e ulteriori novità per le pensioni con Milleproroghe

La discussione del Milleproroghe potrebbe portare al’approvazione di ulteriori modifiche per le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che stando alle ultime notizie, dovrebbero prendere avvio del prossimo mese di maggio, più precisamente tra gli ultimi giorni e i primi giorni di maggio si potrà iniziare ad inviare le domande per le richieste di mini pensione e quota 41. I cambiamenti per le novità per le pensioni potrebbero riguardare:

estensione del criterio di invalidità per mini pensione e quota 41 anche sul lavoro; riduzione della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per la richiesta di mini pensione senza oneri e quota 41, con nuove tabelle Inail sui cui i tecnici starebbero già lavorando; possibilità di cumulo per il raggiungimento del requisito contributivo necessario per il contributivo femminile; diminuzione degli anni contributivi da 36 a 35 per mini pensione senza oneri da parte di chi svolge occupazioni faticose; richiesta di calcolo dei contributi figurativi per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto per mini pensione e quota 41; cancellazione del vincolo di 6 anni continuativi di svolgimento di attività faticosa; aumento dei tempi di non occupazione e assistenza ai malati per mini pensione senza oneri e quota 41.

Ultime notizie sui Dpcm e cosa aspettarsi

Insieme alle ulteriori modifiche per le novità per le pensioni che si vogliono fare e possibili ulteriori novità in arrivo per la pensione a 64 anni, si continua a lavorare sui Dpcm che dovrebbero arrivare alla fine del mese, stando a quanto riportano le ultime notizie. Non più, dunque, metà febbraio. Con i Dpcm, sono attese le regole ufficiali di funzionamento di mini pensione e quota 41 che dovrebbero riguardare:

tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla mini pensione da restituire agli istituti di credito, che erogheranno l’anticipo pensionistico ai lavorator, tramite Istituto di Previdenza, per lasciare anzitempo la propria occupazione; condizioni delle polizze assicurative di copertura in caso di premorienza del lavoratore in prepensionamento; criteri per l’eventuale priorità di accesso a mini pensione e quota 41.

Oltre Milleproroghe e dpcm , tra gli latri appuntamenti in programma che potrebbero avere importante impatto sulla discussione sulle novità per le pensioni la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali. Stando alle ultime notizie, la nuova riunione dovrebbe essere in programma il prossimo 21 febbraio e si ritornerà a parlare di novità per le pensioni, sia di quelle che si preparano a diventare ufficiali, tra mini pensione e quota 41, ancora troppo limitate, sia di ulteriori novità per le pensioni da portare avanti in un secondo momento, partendo dalla revisione del sistema delle aspettative di vita per arrivare alla differenziazione dei requisiti contributivi necessari per il pensionamento in base alla tipologia di occupazione che si svolge.