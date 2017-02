Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria rinviati i DPCM per due motivi

Le discussioni sul Milleproroghe e la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali in programma per il prossimo 21 febbraio potrebbero rallentare il cammino dei Dpcm che, stando alle ultime notizie, dovrebbero essere rinviati. Inizialmente attesi per il primo marzo, poi anticipati a metà febbraio, ora i Dpcm, con le regole di funzionamento di ape e quota 41, tassi di interesse, condizioni delle polizze assicurative, criteri di priorità di accesso, e tempi ufficiali di entrata in vigore, dovrebbero arrivare alla fine del mese. In realtà, se con il Milleproroghe sono in ballo una serie di modifiche alle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, la riunione con le forze sociali, essendo solo tra qualche giorno, non potrebbe prevedere alcuna novità rilevante da parte delle stesse forze sociali per le pensioni, soprattutto considerando che i Dpcm dovranno essere presentati entro fine mese, per cui sembra che sarà più una riunione di rappresentanza che altro.

Milleproroghe e riunione delle forze sociali: appuntamenti, dubbi e novità per le pensioni in discussione

I due motivi, Milleproroghe e riunione con le forze sociali, che potrebbero rinviare l’attuazione dei Dpcm, rappresentano momenti importanti per le novità per le pensioni, pur con tutti i dubbi al momento esistenti alla luce delle ultime notizie politiche che stanno interessando il nostro Paese, tra scontri interni ai diversi schieramenti, minacce di scissione all’interno della stessa maggioranza, richieste di elezioni subito, e procedura di infrazione che la Comunità a giorni potrebbe decidere di aprire nei confronti del nostro Paese. Non è certo una situazione facile da affrontare né tanto meno il quadro ideale in cui intavolare nuove discussioni su novità per le pensioni e misure sociali seppur urgenti e necessarie. E se, come abbiamo accennato, la riunione delle forze sociali del prossimo 21 di questo mese dovrebbe essere solo di rappresentanza, è possibile che con il Milleproroghe si possa davvero arrivare a modifiche delle novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41 per renderle più convenienti, considerando quanto al momento sono limitate e i troppi paletti previsti.

Milleproroghe e modifiche alle attuali novità per le pensioni

I miglioramenti alle attuali novità per le pensioni di ape e quota 41 che potrebbero essere ripresi con il Milleproroghe sono in parte le richieste di cambiamento già avanzate dal Comitato ristretto per le pensioni. In particolare riguardano: