Partite streaming Champions League martedì e mercoledì su link, Rojadirecta, siti streaming

Ci sono anche le partite di Champions League di martedì e mercoledì da vedere in streaming su smartphone, tablet, PC e Mac. Per seguire minuto dopo minuto quanto accade sui campi di calcio ci sono diverse possibilità, parte solo per abbonati e parte invece visibili con maggiore libertà, senza cioè legarsi ad alcun canale, satellitare o meno che sia. Naturalmente non mancherà l'opportunità di vedere queste sfide in diretta live con siti (come Rojadirecta) che in realtà non potrebbero farlo. Anche in questa circostanza, il suggerimento è di evitare queste soluzioni proprie perché si tratta di modi alternativi illegali e che tra l'altro non consentono una visione fluida delle immagini, oltre a non essere presente il commento in italiano.

Champions League streaming sui siti dei canali satellitari

Un'altra opzione per vedere gli incontri degli ottavi di finale di Champions League è quella dei canali satellitari esteri che, avendo acquistato i diritti radiotelevisivi, possono trasmettere le immagini delle gare anche in streaming. Tuttavia non sempre questa opportunità è contemplata e oltretutto alcuni Paesi hanno introdotto blocchi geografici per cui la ricezione via web delle immagini delle gare del campionato italiano non è assicurato. In ogni caso, tra le tante possibilità per vedere i match di martedì e mercoledì ci sono quelle dell'Indonesia con RCTI, dell'Irlanda con RTÉ e TV3, del Kosovo con RTK, della Lettonia con TV6, della Lituania con TV6, del Lussemburgo con RTL, della Macedonia con MRT, di Malta con PBS, del Messico con Televisa, della Moldavia con Canal 3, dei Paesi Bassi con SBS.

La soluzione ufficiale di Premium per vedere la Champions League in streaming

I modi ufficiali per lo streaming dei match di Champions League passano da Premium. Anche se di carattere differente rispetto a quanto abbiamo visto con i siti dei canali satellitari esteri, ccorre fare i conti con alcuni paletti: alcuni strumenti sono solo per abbonati mentre altri presentano precise indicazioni dal punto di vista tecnico. Più precisamente, Mediaset propone il servizio Premium Play per la diretta streaming della più importante competizione continentale a livelo di club, ma solo per i suoi clienti. Dal punto di vista tecnico, per la diretta live occorre scaricare l'app, installarla e avviarla. I PC devono invece esseri equipaggiati con la tecnologia Silverlight di Microsoft e sono indispensabili Internet Explorer 11 (o versioni successive), Mozilla Firefox 3.8 (o versioni successive), Apple Safari 6 (o versioni successive), Google Chrome.

Vedere le partite di Champions League con link bookmakers

Lo streaming delle partite di Champions League passa anche dai siti di bookmaker. In buona sostanza succede che le principali agenzie che operano anche in Italia propongono il live streaming dei match sulle proprie piattaforme web, anche se con una serie di limiti. A iniziare da quello relativo alla non trasmissione di tutti i match e alla possibilità quasi sempre riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso, per i giocatori abituali si tratta di una soluzione aggiunta per il real time delle gare delle partite di Champions League.