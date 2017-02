Auguri San Valentino: frasi, video, dediche, messaggi, immagini per dire ti amo originali, d'amore, divertenti

Qual è il modo migliore per augurare un buon San Valentino ai propri amati? Nonostante in tanti dicano di non festeggiare il giorno del 14 febbraio festa degli innamorati e non di amarla particolarmente come ricorrenza, sostenendo di dimostrare ogni giorno, con piccoli gesti quotidiano il proprio amore verso i propri compagni e le proprie compagne, fa sempre piacere ricevere frasi d’amore particolari in un giorno che resta comunque speciale. Non sempre, infatti, nella quotidianità della vita di coppie ci si lascia andare ad esternazioni d’amore che qualche volta, invece, sarebbero davvero gradite. Basta scrivere una semplice frase da far trovare magari sul comodino al mattino appena svegli, o sul tavolo per una colazione speciale, o inviare un semplice messaggio per dire ti amo.

Frasi auguri di San Valentino e dediche originali e divertenti

Non per tutti, però, è semplice esprimere i propri sentimenti. Di certo c’è che sono tantissime le frasi da scegliere per fare gli auguri di buon San Valentino alle proprie fidanzate, mogli, o fidanzati e mariti, da quelle più originali e divertenti a quelle più romantiche e d’amore. Per chi volesse inviare frasi e messaggi più divertenti e originali potrebbe prendere spunto da frasi come:

'Avevo un sogno stupendo nel cassetto con te amore: peccato che abbia regalato il mobile. Buon San Valentino amore'; 'Sai quali sono le tre cose più belle al mondo, tesoro? Il sole, la luna e te: il sole serve per la mattina, la luna per la notte e... il tè lo vorrei adesso e preferibilmente fresco. Auguri di buon San Valentino'. 'Vorrei salire sul monte più alto del mondo e gridare forte a squarciagola 'ti amo'. Ma sono troppo stanco per pensare di arrampicarmi fino a chissà dove e allora te lo dico da vicino. Auguri amore mio'; ‘San Valentino è la festa di ogni cretino, che crede di essere innamorato e poi resta solo fregato’; ‘Se aspetti San Valentino per regalare un bacio, non ne sai nulla di baci. Buon San Valentino amore mio’



San Valentino 2017 frasi d’auguri e dediche d’amore

Chi, invece, volesse idee e spunti per frasi di auguri e dediche d’amore per augurare un buon San Valentino al proprio amato o alla propria amata, potrebbe scegliere tra frasi e dediche, anche di frasi tratte da scene di celebri film o autorevoli personaggi, come le seguenti:

‘Sei la persona che ho sempre sognato. Tutta la tua persona mi travolge, la tua dolcezza mi disarma, i tuoi sguardi mi rendono ogni giorno più felice che mai. Ti amo sempre. Buon San Valentino amore’; 'Non occorre molto, solo un pensione d'amore che scaldi il tuo cuore. Ti amo amore mio. Buon San Valentino'; ‘Amo tutto di te, ti amo da morire. Hai rapito il mio cuore dal primo giorno in cui ci siamo incontrati e dall’emozione alle volte fatico addirittura a respirare. Grazie di esistere. Buon San Valentino 2017’; 'Per amore sono perchè tu sei. Allora sarò, sarai, saremo. Ti amo'; ‘Un vero amore non sa parlare’, di William Shakespeare; ‘Non ama colui al quale i difetti della persona amata non appaiono virtù’, di Johann Wolfang Goethe ‘Quando si è innamorati nulla esiste là fuori/ conta solo il pensiero dell’amato e i battiti del cuore che l’accompagnano./ Per gli innamorati non esiste tempo’, di Stephen Littleword. ‘L’amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo, o del mare o di un altro qualsiasi mistero. E’ l’occhio con il quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all’interno del colore’, tratta da ‘The Milion Dollar Hotel’; ‘Ti amo quando hai freddo nonostante fuori ci siano 30 gradi. Mi piace che dopo la giornata passata insieme, sento il tuo profumo sui miei golf, e mi piace che tu sia l’ultima persona con cui parlo prima di addormentarmi la sera’, tratta da ‘Harry ti presento Sally’; ‘Tutti gli innamorati percorrono la stessa strada: una linea retta che intercorre tra da due punti chiamati me e te, ma che dà il suo meglio quando arriva in quella terra di mezzo chiamata noi’, tratto da ‘Noomray, L’Amore non si scrive’;

Auguri di San Valentino 2017 con immagini e video

Frasi d’amore o originali di buon San Valentino e dediche varie possono essere accompagnate o fare da sfondo a immagini e video che ognuno può inviare al proprio amato o alla propria amata. E’ possibile trovare video e immagini, anche animate, da scaricare su siti specifici come cardkarma.com, moonpig.com, jibjab.com, marthastewart.com, così come è possibile scaricare applicazioni specifici disponibili su smartphone che consentono anche di creare immagini e video personalizzati, che potrebbero essere accompagnati non solo da frasi ma anche da musiche particolari.