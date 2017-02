50 sfumature di Nero streaming gratis in italiano. I blocchi delle Major funzionano eppure siti e link si moltiplicano

Esce 50 sfumature di nero, il nuovo film di una trilogia letteraria di successo, destinato a macinare incassi da record. Dopo un weekend in cui in migliaia sono accorsi in Italia a vedere il film, si prevede un altro pienone in coincidenza con la settimana di San Valentino, la festa degli innamorati. In maniera piuttosto sorprendente e per certi versi anche imbarazzante, la ricerca di 50 sfumature di nero streaming gratis sta già facendo la sua comparsa tra i termini cliccati sulla Rete. Il film sta facendo la sua comparsa nei circuiti peer to peer, via torrent e sulle piattaforme di file hosting, seguendo un copione già visto con tante altre pellicole di successo. Ma è realmente così facile riuscire a vedere questo film in streaming da casa su PC, smartphone e tablet evitando così di andare al cinema?

La risposta è negativa poiché, come ci hanno segnalato diversi lettori, le tradizionali piattaforme che in maniera illegale proponevano lo streaming gratis di 50 sfumature di nero sono costrette a caricare più volte il file. Si tratta della dimostrazione di come il lavoro delle major cinematografiche, finalizzato a stanare e a bloccare la diffusione della pellicola via web, stia evidentemente funzionando. Non solo, ma la qualità audio e video di chi riesce comunque a vedere le immagini con i portali non autorizzati si sta rivelando molto insoddisfacente. Di più: sono tante le segnalazioni di interruzioni dello streaming già dopo 2-3 minuti dall'aver cliccato play. Un dettaglio non da poco considerando che a essere vanificata sono proprio la qualità e la continuità della visione delle immagini.

Non si può che rimanere amareggiati poiché siamo davanti a un film che, come capita tutte le volte che c'è una pellicola di tale portata, vale la pena vedere al cinema. Difficilmente una pellicola piratata è in grado di offrire la stessa resa audio e video. E poi occorre stare attenti anche al materiale che si scarica sul proprio computer. Questo sono infatti i momenti più favorevoli per la circolazione di virus e malware o per diffondere film e contenuti ben diversi da quelli cercati. La prudenza non è mai troppa e sono sempre più numerosi i casi raccontanti dalle cronache informatiche. E poi, dettaglio non di poco conto, si tratta di un'attività illegale, motivo sufficiente per evitare il download pirata di 50 sfumature di nero. Più in generale, ribadiamo la nostra ferma contrarietà alla pirateria digitale e disincentiviamo a fare riferimento a piattaforme di condivisione e fruizione diverse da quelle legali.

Anche perché quest'ultime sono in aumento e nel giro di poche settimana il film sarà regolarmente visibile in streaming. Dal primo episodio della trilogia sono trascorsi due anni ma la curiosità nei confronti delle vicende del milionario interpretato da Jamie Dornan e della sua sottomessa, Dakota Johnson sono ancora evidentemente molto alte, come dimostrato dagli incassi di questo primo fine settimana di programmazione nei cinema italiani. E, come premesso, siamo solo all'inizio.