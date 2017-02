Auguri San Valentino frasi da scrivere, video e immagini da inviare Facebook, Whatsapp, biglietti da scrivere

Gli auguri ‘moderni’ che tanto piacciono sono diventati plateali, social da postare su Facebook in modo grandioso, mentre c’è chi decide di inviare messaggi, immagini o video su Whats app. I più tradizionali, invece, amano ancora scrivere bigliettini d’amore e farli trovare a sorpresa magari su una tavola mattutina, imbandita di una speciale colazione, o al risveglio mattutino sul comodino, con una bella tazzina di caffè, o nascosti nella borsa della propria compagna. Di certo c’è che se per alcuni scrivere una frase o un bigliettino d’amore per il giorno di San Valentino è molto semplice, per altri potrebbe risultare decisamente più difficile, perché non per tutti è facile esprimere i propri sentimenti. Soprattutto quando si parla d’amore. C’è, infatti, chi preferisce esprimere il proprio amore con piccoli gesti quotidiani piuttosto che ‘usare’ grandi parole come ti amo.

Frasi di auguri di San Valentino d’amore da inviare su Facebook o Whats app

Che si decida di inviare frasi romantiche di auguri di buon San Valentino tramite Facebook o Whats app o di scriverle su classici bigliettini, l’importante è esprimere tutto il proprio amore alla persona del cuore, mariti, mogli, fidanzati, fidanzate, compagne, compagni. Chi non avesse idee potrebbe prendere spunti dalle seguenti frasi:

'Non ho mai festeggiato San Valentino prima di oggi. Adesso è diverso perchè ho te al mio fianco ed è il trionfo dell'amore. Buon San Valentino amore mio'; 'Un solo giorno dedicato agli innamorati non basta per dirti quanto ti amo. Per questo ti chiedo di trascorrere una vita intera insieme. Non posso stare senza te. Auguri'; ‘L’amore che ho per te è talmente grande che non posso fare null’altro che dire al mondo intero quanto ti amo. Dal primo istante che ti ho incontrato, ho capito che eri la persona fatta apposta per me. Buon San Valentino amore mio’; ‘Il mio cuore batte solo per te. Che ne pensi se lo dividiamo a metà così una parte la conserverai gelosamente tu ed un’altra parte io per sempre? Ti amo oggi come tutti i giorni. Auguri’; ‘Capita che sfiori la vita di qualcuno, ti innamori e decidi che la cosa più importante è toccarlo, viverlo, convivere le malinconie e le inquietudini, arrivare a riconoscersi nello sguardo dell’altro, sentire che non ne puoi più fare a meno. E’ questo ciò che è capitato a me con te, riconoscere nel tuo sguardo l’altra metà della mia vita. Auguri di buon San Valentino amore mio’; ‘Per gli innamorati non esiste spazio e tempo esiste solo quella sensazione di gioia mista ad emozione che li fa essere più simili agli ubriachi, perché gli innamorati si dissetano di baci e sguardi, e ancora baci. Buon San Valentino amore mio’; 'Per dirti ti amo non mi basterebbe il mondo intero per quanto è grande il mio amore per te. E tu per leggerlo dovresti andare in orbita. Ma nel giorno della festa degli innamorati voglio dirti che sei la spalla sulla quale voglio costruire la mia vita. Buon San Valentino amore mio'; 'Oggi è un giorno speciale. E' la festa degli innamorati, la nostra festa. E io voglio trascorrere infinite giornate come questa con te. Auguri amore'; 'Ogni attimo della mia vita che pass insieme a te è magia. Ringrazio ancora il giorno in cui ti ho conosciuto come tutti i giorni che trascorreremo insieme. Buon San Valentino'; 'L'amore è poesia. Tu sei la creatura più bella che abbia mai incontrato e il mio cuore scrive versi incantati tutti i giorni per descrivere l'amore che provo per te. Buon San Valentino'.

Video e immagini auguri di San Valentino da inviare Facebook, Whatsapp

Consultando siti specifici come cardkarma.com, moonpig.com, jibjab.com, marthastewart.com, è possibile trovare foto, immagini, anche animate, e video da scaricare e inviare tramite Facebook e Whats app per augurare buon San Valentino al proprio amato e alla propria amata. Tante le immagini piene di cuore e scritte ‘ti amo’, tanti i video in cui immagini di sovrappongono, tante anche le possibilità di creare immagini e video personalizzati, magari di foto insieme, accompagnate da musiche particolari, magari la propria canzone del cuore. E’ possibile creare questi video scaricando specifiche app per smartphone.