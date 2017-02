Dichiarazione Iva 2017: proroga in Consiglio dei Ministri possibile questa settimana comunicazione Iva

Si entra adesso nelle settimane fiscali più calde del mese di febbraio 2017. Entro il 28, infatti, i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali devono trasmettere la dichiarazione Iva 2017 all'Agenzia delle entrate. E si tratta di una di quelle scadenze che non va proprio giù ai commercialisti, sul piede di guerra con la richiesta di una proroga dei tempi di invio per via telematica. Da quest'anno la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Questa è allora una settimana chiave perché il Consiglio dei ministri e più specificatamente il Tesoro, di concerto con le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, potrebbe assumere una decisione definitiva sulla concessione della proroga.

Dichiarazione Iva 2017: confronto in corso sulla proroga

Sono in corso confronti con le stesse associazioni di commercialisti, che hanno già minacciato lo sciopero collettivo dal 26 febbraio, per decidere quale strada percorrere. Un punto di partenza c'è già ed è rappresentato da quei contribuenti ufficialmente esonerati dalla dichiarazione Iva 2017 ovvero quelli che per l'anno d'imposta 2016 hanno registrato solo operazioni esenti e quelli che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato solo operazioni esenti. Occorre però attenzione perché queste disposizioni non si applicano se il contribuente:

ha effettuato acquisti per i quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario, ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata, ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche.

Chi è esonerato dalla dichiarazione Iva 2017

Allo stesso tempo, non devono tenere conto della scadenza del 28 febbraio, indipendentemente dalle decisione finale che sarà assunta sulla proroga della dichiarazione Iva 2017, gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari; i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti.

E ancora, semaforo verde per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i contribuenti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; i contribuenti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva.