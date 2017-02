Real Madrid Napoli streaming

Sarà un Napoli reale? Questa è la domanda che tifosi azzurri ed appassionati si stanno facendo quando mancano ormai poche ore al grande appuntamento del Bernabeu. Mercoledì sera Real Madrid Napoli daranno vita all’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. Sono solo due i precedenti ufficiali tra queste due squadre, ma in quel lontano settembre del 1987 questa sfida rappresentò una prestigiosa vetrina di campioni.

E quel Napoli che in panchina aveva un certo Ottavio Bianchi che per atteggiamento, dedizione al lavoro e modo di intendere il gioco del calcio, ha sicuramente dei punti di contatto con Maurizio Sarri, poteva certamente dire la sua. Se gli spagnoli schieravano infatti campioni come Sanchez, Martin Vasquez e soprattutto Butragueno, che adesso ricopre ruoli dirigenziali, i partenopei veneravano la sagoma di quello che probabilmente è stato il calciatore più grande di tutti i tempi, quel Diego Armando Maradona le cui gesta non furono sufficienti allora per garantire al Napoli il passaggio del turno.

Ma quel Napoli fu in grado di mettere paura agli avversari, soprattutto nella gara di ritorno giocata davanti a un pubblico impressionante come ebbe a dire Bruno Pizzul durante quella telecronaca. I tifosi azzurri sperano che questa volta l’esito della sfida proibitiva sia diverso. E per non lasciare sola la propria squadra del cuore opteranno per diverse soluzioni su come e dove vedere anche in streaming questa partita.

Real Madrid Napoli Danilo ko

Zidane ha recuperato tutti i suoi big, eccezion fatta per Gareth Bale in vista dell’appuntamento del Bernabeu. Sia Marcelo che Modric infatti hanno recuperato dai rispettivi infortuni così come Carvajal e Pepe che potranno essere schierati dal tecnico di origini algerine ma naturalizzato francese. L’ultimo match della Liga contro l’Osasuna è però costato un altro infortunio eccellente. Danilo è, infatti, andato ko e bisognerà aspettare ancora qualche ora prima di capire se potrà scendere in campo contro il Napoli.

Real Madrid Napoli la carica della torcida azzurra

Sta per partire la carica della torcida azzurra. Ufficialmente i tifosi del Napoli presenti mercoledì sera sugli spalti del Santiago Bernabeu saranno circa quattromila. Ma in realtà i napoletani a Madrid saranno molti di più. Se si sommano infatti i voli charter, ben nove da Napoli, e i voli di linea, si può arrivare tranquillamente alla straordinaria cifra di diecimila che saranno sparsi in tutti i settori dello stadio. Sarri potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Anche su Milik.

Vedere Real Madrid Napoli in streaming

Chi non è riuscito a procurarsi un biglietto però non potrà perdersi quello che a Napoli viene considerato, ovviamente, l’evento sportivo dell’anno. Saranno diversi i modi scelti su come e dove vedere la partita dai supporters azzurri e dagli appassionati di calcio in generale. C’è chi approfitterà del divano per vedere Real Madrid Napoli avendo acquistato la singola partita oppure sottoscritto l’abbonamento con Mediaset Premium che trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play.

Oppure scegliere lo streaming provando a cliccare sui siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina. Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani.