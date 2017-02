Partite streaming PSG Barcellona, Benfica Borussia, Real Madrid Napoli link, Rojadirecta, siti streaming

Al via una intensa settimana di Champions League. Tra martedì e mercoledì sono in programma quattro incontri tutti di livello e tutti interessanti e soprattutto da poter vedere anche in streaming su PC, smartphone e tablet. Tanto per essere più precisi, domani è il giorno di Benfica Borussia Dortmund e Paris Saint Germain Barcellona mentre mercoledì è il turno di Bayern Monaco Arsenal e Real Madrid Napoli per chiudere questa prima fase degli ottavi di finale della massima competizione continentale a livello di club. E così come crescono le possibilità per gli utenti italiani per vedere in diretta streaming gli incontri della Champions League, aumenta anche la qualità della visione. Si tratta della strategia utilizzata da Premium, legittima detentrice alla trasmissione delle immagini in diretta radiotelevisiva e in diretta live sul web. In tutto va inquadrato anche nell'ottica di contrastare quei siti come Rojadirecta con i loro live streaming gratis ma illegali. In qualche modo questo scenario si sta rinnovando anche questa settimana e coinvolge gli appuntamenti calcistici a livello nazionale e internazionale e non è evidentemente da meno la Champions League.

Champions League streaming sui siti dei bookmaker

C'è poi una possibile aggiuntiva da aggiungere nel carnet delle offerte per vedere gli incontri degli ottavi di finale di Champions League in streaming. Presenta alcune similitudini con i siti dei canali satellitari ed è quella delle piattaforme di bookmaker. Anche in questo caso non è allora così scontato riuscire a vedere le gare in diretta live, sia che si tratti di Snai o di Betclic, per dirne due tutti, poiché nella maggior parte dei casi occorre avere un conto aperto ed essere attivi con una certa frequenza. Oltretutto c'è da tenere presente che alcuni siti non trasmettono il live streaming dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri e di conseguenza con riferimento alla Champions League, questa opportunità potrebbe essere maggiormente inibita.

Vedere la Champions League in streaming con i siti dei canali satellitari

Decisamente più al limiti sono i siti web dei canali esteri che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi che propongono lo streaming degli incontri di Champions League. Le sentenze delle magistratura non sono andate nella stessa direzione tra chi ha stabilito la liceità e chi ne ha contestato la legittimità. A ogni modo, è possibile fare un tentativo per vedere i quattro incontri segnalati anche nei Paesi Svizzera con SRG SSR, Suriname con STVS, Uzbekistan con UzReport TV, Spagna con Atresmedia e TV, Venezuela con Meridiano Television, Turchia con TRT, Slovacchia con RTVS, Svezia con MTG, Ucraina con Ukrayina.

Siti web streaming con Premium

Non mancano allora le opzioni per vedere queste gare in diretta streaming. Tra i siti web da consultare ci sono naturalmente quelli messi a disposizione da Premium, legittima detentrici alla gestione delle immagini. Lo strumento da segnare in agenda è Premium Play: la compatibilità è massima, ma è indispensabile la sottoscrizione di un abbonamento con Mediaset.