Concorsi pubblici Febbraio-Marzo 2017: indicazioni nuove Tfa, Ata scuola, Polizia di Stato, INPS, Agenzia di Stato. Bandi quando e

Tempo di iniziare a pensare ai concorsi pubblici considerando che, tra febbraio e marzo 2017, ne verranno banditi diversi o comunque arriveranno indicazioni più chiare in merito ai requisiti di partecipazioni, alle date e alla caratteristiche generali. Tra i comparti più attivi è quello della scuola e su due versanti ben precisi. Il primo è quello dell'attivazione del Tfa terzo ciclo, di cui è stato dato il via libera solo per le classi di sostegno. Restano infatti da definire date e indicazioni per quelle a posto comune. Stando alle ultime indicazioni, il periodo da segnare sul calendario è quello di primavera. Di certo ci sono solo i 5.108 posti per i candidati Tfa in possesso del titolo di abilitazione per il grado di scuola per cui conseguire la specializzazione per il sostegno.

Verso il concorso Ata scuola

Il personale Ata è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro aree, ai quali si accede con requisiti differenti. Per collaboratore scolastico occorre diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Per assistente amministrativo serve il diploma di maturità. Per assistente Tecnico nelle scuole secondarie di secondo grado diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio o laboratori allegata al bando. Per cuoco diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. Ebbene, già in questo mese di febbraio potrebbe essere bandito il concorso per il personale di prima fascia ovvero i candidati delle graduatorie provinciali permanenti, riservate a chi ha svolto almeno 24 mesi di servizio. Complessivamente si va alla ricerca di 10.000 figure ovvero

6.949 nuovi collaboratori scolastici 2.103 nuovi assistenti amministrativi 790 nuovi assistenti tecnici 216 nuovi direttore servizi amministrativi 87 nuovi cuochi 81 nuovi addetti aziende agrarie 49 nuovi guardarobieri 19 nuovi infermieri

Polizia di Stato, Inps, Agenzia di Stato

Il 2017 è poi l'anno del concorso per il reclutamento di allievi agenti nella Polizia di Stato. Mancano ancora le date, ma stando alle indiscrezioni i requisiti base dovrebbero essere la cittadinanza italiana e il godimento dei diritto politici, l'età compresa tra 18 e 30 anni l'idoneità culturale, fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, il diploma di scuola media, l'assenza di condanne per delitti colposi. Altri concorsi molti attesi sono quelli per lavoro con Inps e l'Agenzia entrate. Nel primo caso si cercano funzionari, nel secondo 709 funzionari e assistenti e 29 dirigenti. Ma in entrambe le circostanze si resta ancora in attesa dei bandi. Potrebbero comunque vedere la luce a stretto giro e l'interesse sarà molto alto considerando i tanti posti che saranno messi a concorso.