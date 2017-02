Offerte di Lavoro Febbraio 2017: aziende che assumono, nuovi posti di lavoro aggiornati (settimana dal 13 al 18 Febbraio)

Si è messa in moto la macchina delle assunzioni in questo mese di febbraio 2017 nelle aziende italiane, piccole e grandi che siano, con differenti proposte contrattuali. Basta consultare i principali siti che aggregano le offerte di lavoro per avere un'idea. Si accennava ai tanti tipi di contratti possibili, occorre conoscere a fondo le normative, anche in riferimento alle agevolazioni e agli assegni di disoccupazione i caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Offerte di lavoro febbraio 2017

Randstad assume a tempo account manager (figure a supporto del business). I profili inseriti ricoprono un ruolo trasversale occupandosi di attività commerciale, amministrativa e di ricerca e selezione. Richiesta immediata per un career counselor (consulente di carriera) nella divisione politiche attive e training consultant per ruoli di formazione aziendale. Le sedi di lavoro sono tante: Genova, Aosta, Torino e provincia, Pavia, Firenze, Mantova, Bolzano, Brescia, Padova.

Stage, contratti a tempo determinato e tempo indeterminato per Yoox Net-A-Porter. I candidati sono indirizzati sui vari brand del gruppo (Yoox, Net a porter e gli Online Flagship store, i negozi online di moda progettati dal gruppo). Tra le figure richieste editorial content team leader, junior Pr&communications specialist, Seo content editor, social media specialist, localization&content editor (richieste quattro figure con conoscenza di arabo, cinese, francese e russo), web advertising, art&lifestyle editor. Le sedi sono Milano, Zola Predosa (Bologna) e Londra.

Ecco poi Mercer con la proposta di stage di sei mesi, con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Il gruppo assume laureati in discipline umanistiche e delle scienze sociali tra i corsi considerati filosofia e psicologia del lavoro e dell'organizzazione, preferibilmente in possesso di un master di specializzazione. In particolare, le risorse con formazione umanistica vengono formati al ruolo di consulenti junior nella area Career con un tirocinio professionalizzante e retribuito. La selezione avviene con colloquio e periodo di assessment in azienda. Le sedi di lavoro sono a Roma e Milano.

Contratti a tempo indeterminato e stage per Fox. Più precisamente le selezioni sono per Ad sales&brand integration coordinator (supporto al processo commerciale, creativo e produttivo dell’azienda), stage digital (la risorsa si occuperà di creare, monitorare e pubblicare contenuti per il portale Entertainment Mondofox.it, oltre a gestione dei social, comunicazione diretta e progetti di digital marketing), stage hr&office management (selezione fornitori e convenzioni, reporting su analisi dei costi, comunicazione, supporto alle risorse umane e organizzazione eventi aziendali). La sede di lavoro è a Roma.

L’Oréal offre contratti di stage, tempo indeterminato e determinato a laureati in discipline umanistiche e della comunicazione, meglio se con master o esperienze in azienda, per le divisioni di digital marketing, pubbliche relazioni e comunicazione, risorse umane e formazione ed educazione legata al mondo retail. C'è poi il Lab Graduate Program, aperto per ambiti come marketing e digital, che prevede nei primi 12 mesi esperienze sul campo e in sede per poi andare a ricoprire un ruolo junior all'interno di una delle divisioni del gruppo. La sede di lavoro è Milano.