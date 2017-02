Real Madrid Napoli streaming quando e come

Più passano le ore e più la tensione intorno a Real Madrid Napoli sale. E non potrebbe essere altrimenti vista la posta in palio, non solo in termini di qualificazione, ma anche di prestigio, che questa sfida presenta. Se ormai nessuno più si domanda quando i ragazzi terribili di Sarri affronteranno i Campioni del Mondo e d’Europa in carica, sono molti, non solo tra i tifosi partenopei, ma anche nel variegato mondo degli appassionati dello sport più seguito al mondo, a organizzarsi su come vedere la sfida di Champions.

Il fischio di inizio è previsto per le 20.45 di mercoledì quindici febbraio, giorno in cui di sicuro il Pil prodotto dal capoluogo campano subirà un calo rispetto agli altri giorni. In città si respira aria di grande appuntamento e non potrebbe essere altrimenti. Anche perché Real Madrid Napoli è partita che solletica i ricordi.

Non troppo piacevoli per la torcida azzurra che dovette, in quel lontano settembre 1987 ammainare bandiere e trombe dopo l’amara eliminazione al primo turno contro il Real di Butragueno che mise a segno la rete della definitiva condanna nel return match del San Paolo pareggiato uno a uno. A Madrid, in un Bernabeu deserto per squalifica era finita due per i blancos. Allora nemmeno Maradona riuscì a sovvertire le previsioni. Ci riusciranno Hamsik e compagni?

Real Madrid Napoli Ronaldo no e Bale si?

Ironia della sorte. Proprio quando sembrava che tutto stesse filando via per il meglio in casa Real una notizia ha squarciato il cielo di Valdebedas, quartier generale del Real Madrid in vista della sfida contro il Napoli, come un fulmine a ciel sereno. Cristiano Ronaldo, asso mondiale e Pallone d’Oro in carica ha rimediato una botta alla gamba che gli ha impedito di svolgere regolarmente l’allenamento.

Cosa che invece ha fatto regolarmente Bale dato per sicuro assente al Bernabeu. E invece potrebbe avverarsi il contrario: Ronaldo no e Bale si? Solo Zidane sa come stanno realmente le cose. Ma sembra certo che non voglia affrettare i tempi e l’impiego del gallese sarebbe certamente rimandato alla gara di ritorno. E i tifosi del Napoli sperano.

Real Madrid Napoli azzurri al gran completo

Se il Napoli fa possesso palla al Bernabeu il pubblico inizierà a spazientirsi e la pressione, che è già tutta sulle spalle della squadra di Zidane, aumenterà ancora di più. Questo consiglio proviene da Fabio Capello, uno che conosce bene il Real per averlo allenato. Ma sono tante le voci che si sono levate per incoraggiare il Napoli in vista di questo fantastico, ma tremendamente difficile appuntamento. Sarri è cosciente della forza della sua squadra cosciente che gli azzurri saranno al gran completo. Ovviamente sarà davvero difficile uscire indenne da un’arena così infuocata.

Quando e come vedere Real Madrid Napoli in streaming

Se ormai è chiaro a tutti quando andrà in scena questo prestigioso appuntamento sportivo, ancora da approfondire invece è come vedere Real Madrid Napoli. C’è chi lo farà da casa avendo un abbonamento con Mediaset Premium Sport che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento a tutti gli abbonati. E chi invece sceglierà lo streaming.

Per avere qualche speranza di riuscire nell’impresa bisogna provare con i siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Anche alcuni siti di bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità utilizzate da Snai e Betclic. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.