Real Madrid Napoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

In Spagna lo chiamano ‘Miedo Escenico’ e potrebbe essere il principale alleato del Real Madrid nella sfida al Napoli di mercoledì sera valida come gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. ‘Miedo Escenico’ ossia, letteralmente ‘Paura del palcoscenico’ è la definizione coniata da Valdano e Butragueno per descrivere quel sentimento di smarrimento che la potenza scenica di uno stadio mitico come il Santiago Bernabeu, in occasioni come questa sa incutere negli avversari.

Gli oltre ottantamila tifosi che gremiranno le tribune dell’impianto sportivo madridista faranno sentire forte le loro voci quasi come se fossero in campo al fianco dei loro beniamini. Saranno loro il primo avversario da battere. E poi bisognerà respirare profondamente quando, usciti dal tunnel degli spogliatoi davanti agli occhi dei calciatori del Napoli si staglierà la sagoma imponente di uno stadio che rappresenta una leggenda. Se Hamsik e compagni riusciranno a resistere al‘Miedo Escenico’ allora il Napoli avrà più chance di giocarsi la partita.

Altrimenti sarà ancora più dura perché, come disse Juanito al suo marcatore Graziano Bini in un’indimenticabile sfida di Coppa Uefa all’Inter del 1984-85 passata alla storia proprio per una rimonta degli spagnoli anche grazie al sostegno non proprio corretto del pubblico, “Noventa minuti en el Bernabeu sono molto longo”. I supporters del Napoli però proveranno a spruzzare d’azzurro il tempio dei blancos facendo sentire tutto il loro amore oltre che la loro voce.

Quelli che non sono riusciti a compiere l’impresa di acquistare un biglietto si stanno organizzando in maniera concitata in queste ore. Dove e come vedere Real Madrid Napoli è l’imperativo categorico. In tv, o in streaming utilizzando i siti web giusti. L’importante è esserci.

Real Madrid Napoli Marcelo e Carvajal pronti

Marcelo e Carvajal sono pronti per il Napoli. Rispettata dunque la tabella di marcia che prevedeva il loro pieno recupero proprio in vista di questa importantissima sfida. Notizie leggermente più preoccupanti giungono dal fronte Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, non si è potuto allenare con continuità a causa di una botta alla gamba. Dovrebbe comunque esserci mercoledì sera anche se i tifosi del Napoli si augurano il contrario. Anche Bale appare ristabilito, ma Zidane non vuole rischiarlo e pensa di inserirlo nella gara i ritorno.

Vedere Real Madrid Napoli le follie dei tifosi azzurri

Voli charter, acquisto della tessera da socio del Real Madrid, navi che partono alla volta della Spagna e addirittura un minivan con a bordo sette supporters che percorrerà duemila chilometri all’andata e duemila al ritorno per non perdere l’appuntamento con la storia. Queste sono alcune delle follie dei tifosi azzurri che sprizzano euforia e gioia da tutti i pori e hanno dimostrato di essere disposti a qualsiasi sacrificio pur di rimanere vicini alla propria squadra del cuore.

Maurizio Sarri sta provando a tenere isolata la sua squadra da questa euforia. Troppo grande la sfida. Troppo dura la partita con il Real per farsi trasportare da questi sentimenti. Il Napoli c’è e vorrà dimostrarlo sul campo.

Dove e come vedere Real Madrid Napoli in streaming

A casa o dagli amici, in un locale oppure da soli a soffrire con la propria anima. Tanti i luoghi dove vedere Real Madrid, ma sarà importante capire anche come. Il modo più semplice sarà quello di vedere il match su Mediaset Premium Sport che trasmetterà in esclusiva e solo per gli abbonati i novanta minuti del Benabeu.

Oppure in streaming sui siti dei canali satellitari stranieri. Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Infine alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.