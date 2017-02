Real Madrid Napoli streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Il momento della verità è ormai alle porte. Mancano poche ore e poi avrà inizio l’attesissima sfida tra Real Madrid e Napoli valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita ricca di fascino e con due precedenti speciali. Quelli risalenti alla Coppa dei Campioni 1987/88, allora la manifestazione si chiamava così perché vi partecipavano effettivamente solo le squadre che avevano vinto l’anno precedente il proprio campionato.

Allora andò male al Napoli di Maradona che venne eliminato dopo aver perso per due a zero in Spagna e pareggiato uno a uno al San Paolo. Mercoledì la sfida si ripete e i tifosi azzurri sperano che l’esito non sia lo stesso.

Per questo, oltre ai riti scaramantici che sono iniziati praticamente in ogni casa dei napoletani, i tifosi iniziano ad organizzarsi anche sul come e dove vedere le gesta dei campioni in camiseta blanca come Cristiano Ronaldo e la sfrontata voglia del Napoli di piazzare un colpo, tanto inaspettato quanto allettante come espugnare il fortino madridista. Non saranno in pochi quelli che sceglieranno lo streaming.

Real Madrid Napoli Zidane con il 3-4-2-1

Zidane nell’ultimo match della Liga contro l’Osasuna ha adottato il 3-4-2-1 e sembra orientato a ripetere lo stesso esperimento anche contro il Napoli. Questo modulo, infatti, consentirebbe al Real Madrid di avere molta densità a centrocampo così da impedire ai partenopei di sviluppare la loro manovra ariosa.

Ecco dunque che con ogni probabilità giocherà un difesa a quattro ed il tridente offensivo spagnolo sarà formato da Cristiano Ronaldo, che ha superato i postumi di una botta alla gamba e sarà normalmente in campo fin dal primo minuto, Vazquez e Benzema.

Real Madrid Napoli Sarri ha scelto

Il tecnico toscano del Napoli ha studiando come fa di solito molto approfonditamente il modo di stare in campo degli avversari odierni e proverà ad adottare le giuste contromisure per evitare che il suo Napoli rimanga schiacciato dai primi minuti di gara che si annunciano infuocati vista l’atmosfera che si respirerà al Bernabeu.

Se per quel che riguarda difesa ed attacco i giochi sembrano già fatti, Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam davanti a Reina e Insigne-Mertens-Callejon in attacco, Sarri toscano sembra avere scelto la coppia di centrocampisti da affiancare ad Hamsik l’unico ad essere sicuro del suo posto da titolare. E il tandem Jorginho-Allan sembra favorito su quello composto da Zielinski e Diawara.

Come e dove vedere Real Madrid Napoli in streaming

Real Madrid Napoli, in programma mercoledì sera a partire dalle 20.45, non sarà trasmessa in chiaro da Mediaset. L’andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmesso quindi in diretta tv, ma solo quelli che hanno un abbonamento a Mediaset Premium Sport potranno vederla. Ecco perché tifosi ed appassionati si stanno chiedendo come e dove vedere la partita.

E molti sceglieranno lo streaming che consentirà di utilizzare cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad per godersi lo spettacolo in qualsiasi luogo a patto di avere un collegamento internet. Per riuscire in questa impresa bisogna provare a ricercare quei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita. BT Sport e ITV Regno Unito, RCN TV Colombia, Teletica Costa Rica, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, Meridiano Television Venezuela, bTV Action Bulgaria, Ukrayina Ucraina, UzReport TV Uzbekistan, CCTV Cina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Alcuni siti dei bookmakers esteri potrebbero trasmettere le immagini in streaming con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato i diritti per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Non sempre, però viene data la possibilità di iscriversi agli italiani