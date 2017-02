Streaming Real Madrid Napoli live gratis in diretta tv su siti streaming

Signori e signore, amanti del calcio e dello spettacolo, siete pronti a gustarvi il piatto forte della stagione europea di Champions League? Mercoledì per i tifosi del Napoli sarà una notte Real. A partire dalle 20.45, infatti, torna la competizione continentale più prestigiosa e l’andata degli ottavi di finale di Champions League prevede anche un Real Madrid e Napoli assolutamente da non perdere. Una sfida che riporta subito alla mente il precedente giocato trenta anni fa. Era il settembre del 1987 e il Real di Butragueno, Sanchez, Martin Vasquez riuscì a buttare fuori dalla competizione che si chiamava allora Coppa dei Campioni il Napoli di Maradona alla sua prima esperienza tra i campioni.

Un Napoli che riuscì a mettere paura ai campioni di Spagna, ma dovette arrendersi anche per lo scarso cinismo delle sue punte. Come non ricordare il gol sbagliato praticamente a porta vuota da Giordano nella gara dell’andata. Oppure il palo interno, sempre al Bernabeu centrato da Careca? I tifosi azzurri sperano che con Hamsik e Mertens in campo l’esito della sfida sia diverso. E non saranno in pochi quelli che sceglieranno di vedere oltre che in diretta tv, soluzione valida per chi ha l’abbonamento con Mediaset Premium Sport, anche live gratis sui siti streaming la partita del Bernabeu.

Real Madrid Napoli Bale ce la fa?

È la domanda che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi delle Merengue e non solo. Bale ce la fa a scendere in campo mercoledì sera? L’infortunio alla caviglia è alle spalle. Zidane però non vuole bruciare le tappe, sa quanto può essere importante il gallese nel finale di stagione. Nessun rischio quindi, una ricaduta potrebbe essere fatale. Si va quindi verso una scelta conservativa, magari facendolo rientrare gradualmente prima in campionato per poi averlo a disposizione almeno per la gara di ritorno al San Paolo.

Per il resto Zidane ha recuperato tutti i suoi big. Anche l’allarme per Cristiano Ronaldo sembra essere rientrato visto che il portoghese aveva rimediato una botta alla gamba. Niente di grave, almeno sembra, e il Pallone d’Oro dovrebbe scendere regolarmente in campo. Stesso discorso per Marcelo e Modric che hanno recuperato dai rispettivi infortuni così come Carvajal e Pepe.

Real Madrid Napoli Zielinski dal primo minuto

L’atteggiamento molto rispettoso che sta tenendo il Real Madrid in queste ultime ore di vigilia da un lato fa piacere alla banda azzurra, dall’altra sa molto di trappola. Zidane è un maestro anche degli aspetti psicologici e sa che non offrire ulteriori motivazioni agli avversari potrebbe essere una freccia in più nel proprio arco. Sarri dal canto suo sta provando a tenere fuori il collettivo azzurro da queste pressioni provando a preparare la partita come al solito.

Ma Real Madrid Napoli non sarà mai una partita come tutte le altre e i tifosi sperano che l’approccio alla gara di Hamsik e compagni sia quello giusto. Mertens sarà ancora al centro del tridente d’attacco insieme a Callejon e Insigne. A centrocampo potrebbe configurarsi la sorpresa Zielinski dal primo minuto insieme ad Hamsik e a uno tra Jorginho e Diawara con il brasiliano naturalizzato che sembra partire con un leggero vantaggio nelle gerarchie del tecnico toscano.

Real Madrid Napoli live gratis in streaming

Non importa come, non importa dove. Importa solo quando. Mercoledì sera chi non sarà a Madrid a sostenere i propri beniamini non ammetterà nessun imprevisto o disagio e vorrà solo trovare il modo per vedere Real Madrid Napoli. I più giovani stanno ricercando già come vedere live gratis in streaming questo evento sportivo che richiamerà una folla di appassionati notevoli. La soluzione preferibile e più sicura sarà quella di scegliere i siti dei canali satellitari stranieri come Action in Bulgaria, CCTV in Cina, RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan, Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito BHRT.

Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani.