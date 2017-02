Partite streaming Champions League su link, Rojadirecta, siti web da vedere live gratis diretta in streaming

Con le gare degli ottavi di finale entra nel vivo la Champions League e si va inevitabilmente a caccia delle migliori proposte per vedere le partite in streaming. Provando a sfogliare la margherita delle opportunità, non ci sono solo le sole società che hanno regolarmente acquisito i diritti. E sicuramente non vanno prese in considerazione quelle piattaforme che, in maniera illegale e non autorizzata, come Rojadirecta e simili, propongono il live streaming. Adesso sono le stesse aziende a diversificare le soluzioni proponendo la visione in diretta live sul web anche senza abbonamenti. E allo stesso tempo tra i siti dei canali satellitari e quelli dei bookmakers, le possibilità sono ben più numerose. Il tutto a vantaggio degli utenti desiderosi di migliorare la qualità della visione delle partita in Champions League.

Partite streaming Champions League con i siti esteri

Soprattutto chi abita al confine può cercare di vedere le partite di Champions League anche sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF o comunque sui canali satellitare stranieri. Altri punti di riferimento sono Hotbird 13 e Astra 1. Ma più in generale possibile cercare di captare il live streaming sui siti degli stessi canali satellitari che hanno acquistato i diritti per la diretta radiotelevisiva. Gli utenti italiani possono provare con i canali in Grecia con ERT in Kosovo con RTK in Ungheria con Magyar Televízió, in Lituania con TV6, in Guatemala con TV Azteca, in Lussemburgo con RTL, in Irlanda con RTÉ e TV3, in Honduras con TVC, in Indonesia con RCTI, in Lettonia con TV6. Facciamo presente come e decisioni della magistratura non sono andate tutte nella stessa direzione sulla perfetta legittimità di questa soluzione e manca una scelta finale.

Live streaming Champions League con i siti bookmaker

Quello dei siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti per la diretta radiotelevisiva è solo una delle opportunità per vedere gli impegni della Champions League. Tra le opportunità da prendere in considerazione per lo streaming ci sono anche le piattaforme web dei dei bookmaker. Non è scontata la possibilità di riuscire a vedere le partite degli ottavi di finale (e turni successivi) in live streaming poiché quasi sempre è necessario essere iscritti, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Ma per chi frequenta questo mondo, che passa da Snai e Betclic sono per dirne due, si tratta di una chance in più per vedere i diretta live gli incontri della più importante competizione calcistica a livello di club.

Premium e la diretta live della Champions League

Solo per abbonati Mediaset, permette la diretta live di tutta la Champions League da PC e Mac, iPhone e iPad, smartphone e tablet basati sul sistema operativo Android, ma anche sul proprio televisore con la Premium SmartCam o i decoder abilitati e su Smart TV, Xbox One, Xbox 360 e Chromecast collegabili al web. Lo fa con il servizio Premium Play a cui, come premesso, è indispensabile essere abbonati con un contratto di durata variabile.