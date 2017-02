50 sfumature di nero film in streaming gratis in italiano. Si prevede il picco oggi San Valentino. Dove si può trovare

Questa è la settimana del film 50 sfumature di nero, ma anche quella di San Valentino. E non è un caso che i due appuntamenti siano coincidenti. Anzi, proprio nella giornata di oggi è attesa una maggiore presenza nei cinema italiani e la parallela crescita della ricerca dei modi pe vedere 50 sfumature di nero in streaming. Non è comunque un'operazione semplice riuscire a individuare quei siti che trasmettono online la pellicola. Come capita tutte le volte che esce un film di questa portata, le major cinematografiche sguinzagliano le sentinelle del web incaricate di individuare le piattaforme che propongono lo streaming per chiedere e ottenere la cancellazione.

Sono i numeri a rendere l'idea di questo fenomeno. 50 sfumature di nero, secondo capitolo della saga tratta dai libri di E.L. James, ha debuttato al primo posto al botteghino, malgrado la finale di Sanremo sabato in televisione. Il film con Jamie Dornan e Dakota Johnson nei panni degli audaci Christian Grey e Anastasia Steele, in quattro giorni dall'uscita e in ben 779 sale, ha incassato 6.419.635 euro. E considerando che siamo solo nei primi giorni di programmazione di 50 sfumature di nero, queste prestazioni al botteghino sono stupefacenti, sono destinate a migliorare e ci sono tutti gli ingredienti per ripetere il successo anche in Italia del precedente 50 sfumature di grigio.

Un contributo importante alle entrate del weekend cinematografico che, rispetto allo stesso fine settimana del 2016, ha guadagnato il 21,22%. Di certo ha inciso anche l'arrivo di un altro atteso film d'animazione, Lego Batman, secondo con 1.187.275 euro (negli Stati Uniti è il migliore del weekend 2017, con 55.635.000 milioni di dollari). Terza posizione per il lanciatissimo La La Land di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling, 947.743 euro per quasi 6 milioni totali. Insomma, chi è interessato a vedere film farebbe bene a evitare adesso lo streaming e a scegliere di andare al cinema. Le soluzioni adesso proposte sono di scarsa qualità e non danno l'idea del lavoro dietro alla realizzazione della pellicola.

A rendere perplessi sono i tentativi di condividere il film 50 sfumature di nero sui siti di file hosting, via torrent e attraverso i circuiti peer to peer per la visione in streaming. E per almeno due motivi. In prima battuta quelli che circolano sul web sono tutti virus o comunque file non corrispondente ai contenuti scaricati. In seconda battuta, viene da chiederci perché affidarsi a queste pratiche illecite e non godere stando comodi nella poltrona del cinema, dello spettacolo di un film che gli amanti del genere trovano avvincente. Così come è successo in occasione dell'uscita di altri grandi film per cui si è scatenata la corsa allo streaming, ribadiamo la nostra contrarietà alla pirateria digitale e invitiamo a fare riferimento ai soli circuiti legali per vedere 50 sfumature di nero. E se proprio al cinema non si vuole andare, meglio attendere lo streaming legale, quello di qualità, disponibile nell'arco di poche settimane.