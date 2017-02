Borussia Monchengladbach Fiorentina streaming

La vittoria netta e pulita contro l’Udinese nell’ultima giornata di campionato ha fatto tornare il sereno in casa viola. Giusto in tempo per la ripresa dell’Europa League che giovedì sera, con fischio di inizio previsto per le diciannove metterà di fronte Borussia Monchengladbach e Fiorentina per la gara di andata dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale.

Cresce l’attesa anche tra i tifosi della Viola che hanno imparato a non bistrattare questo appuntamento anche perché le cose in campionato, quest’anno, non sono andate proprio come dovevano e andare avanti, magari arrivare fino in fondo potrebbe essere un valido obiettivo da seguire fino in fondo. La squadra di Dieter Hecking che ha sostituito da circa un paio di mesi André Schubert, non ha vinto nessuna delle tre gare disputate nei gironi ad eliminazione in casa nelle gare europee.

La Fiorentina, che in Europa è abituata a fornire il volto migliore e anche quest’anno non si è sottratta a questa tradizione, è ancora imbattuta nelle partite disputate lontane dal Franchi in questa stagione europea. Motivo in più per chi non vorrà perdersi il match pur non potendo recarsi in Germania, per organizzarsi in qualsiasi modo possibile per vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina sia in diretta tv, ma anche utilizzando i siti web utili per lo streaming.

Borussia Monchengladbach Fiorentina precedenti ok per i tedeschi

I precedenti contro le squadre italiane sono ok per i tedeschi. Il Gladbach ha già affrontato, infatti, squadre del massimo campionato italiano in passato, con un bilancio di quattro vittorie, sette pareggi e sole tre sconfitte. Quello con la Fiorentina sarà invece un incrocio ancora inedito. La Fiorentina, invece, non ha uno passato molto positivo contro le squadre teutoniche, visto che ha conquistato appena due vittorie, a fronte di tre pareggi e ben cinque sconfitte senza mai aver vinto fuori dalle mura del Franchi.

Borussia Monchengladbach Fiorentina viola senza Chiesa

I viola affronteranno la trasferta tedesca senza poter schierare la rivelazione di questa stagione, il giovanissimo Federico Chiesa che deve scontare la squalifica. Ma Paulo Sousa e compagni hanno la certezza di poter disputare una buona partita anche in Germania e le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale non sono poi così remote.

Gli ottavi di Europa League potrebbero essere uno stimolo in grado di risollevare anche le motivazioni di una squadra che ha dimostrato di avere dei valori ma non sempre di essere in grado di metterli in campo. Tra le altre cose nel giorno della gara Bernardeschi compirà ventitré anni. Quale occasione migliore per farsi un bel regalo e mettere a segno il gol, magari quello decisivo che vale l’ipoteca per gli ottavi di finale?

Vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina in streaming

Per vedere la gara di Europa League tra Borussia Monchengladbach e Fiorentina bisognerà avere l’abbonamento a Sky che trasmette l’Europa League in esclusiva anche sulla piattaforma streaming Sky Go e non sarà possibile guardarla in chiaro su TV8, dove invece verrà la gara della Roma contro il Villareal.

Altre soluzioni utili per vedere la partita in streaming possono essere suggerite dai vari canali RCN TV Colombia, CCTV in Cina, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria. Alcuni siti di bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.