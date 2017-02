Dove vedere partite Europa League live gratis

Sotto i riflettori ci sono i campi dell'Europa League e soprattutto in questa stagione i modi per vedere in streaming le partite (non solo quelle delle squadre italiane) sono più di una. C'è evidentemente da sorridere, considerando che solo fino allo scorso anno il ventaglio delle possibilità era molto ristretto. Naturalmente il riferimento va alle piattaforme lecite e non quelle illegali, di cui scoraggiamo la visione. E andando a scavare a fondo, viene fuori che sono anche gli stessi canali ad aver arricchito il panorama delle offerte, non più legati a contratti a lunga scadenza. Insomma, come vedremo a breve, si sono aggiunti nuovi e alternativi modi per vedere partite Europa League live gratis da PC, smartphone e tablet.

Partite streaming Europa League su siti dei canali satellitari

Per vedere in streaming le partite di Europa League è sempre possibile fare un tentativo sui siti dei canali satellitari. Non tutti quelli dei Paesi esteri, anche se hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi, propongono le immagini sul web e dal punto di vista giudiziario ci sono orientamenti diversi tra chi invita alla cautela e chi ne ravvisa limiti legali. Tuttavia si tratta di una strada in più da prendere in considerazione più precisamente in riferimento all'Europa League, è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox.

Live streaming Europa League con Sky

Per quanto riguarda Sky, che in Italia ha acquisito i diritti alla gestione delle gare di Europa League, le strade percorribili sono due. Insieme all'app Sky Go mette a disposizione la piattaforma web Now TV che non richiede alcun legame con il canale satellitare. Il costo della partita è di 9,99 euro e adesso è in vigore l'offerta che permette di provare gratuitamente il servizio per due settimane, anche se non sono comprese le partite di calcio, neanche quelle di Europa League. Occorre però far presente che, rispetto allo scorso anno, è indispensabile aver già acquistato un ticket di durata variabile, non necessariamente a carattere sportivo. In ogni caso, è anche possibile scegliere l'opzione Squadra del cuore con cui abbonarsi a tutti gli incontri stagionali di una sola squadra al prezzo complessivo di 99,99 euro.

Diretta live Europa League con i siti dei bookmaker

Lo streaming delle partite di Europa League è infine possibile con i siti dei bookmaker. Anche in questo caso, non si tratta di una soluzione certa perché non tutti propongono il live streaming delle gare della competizione. La fruizione è spesso legata alla registrazione sul sito e alla dimostrazione di essere un giocatore che punta con una certa regolarità sull'esito degli incontri di calcio. Ma soprattutto nel caso dell'Europa League, l'opzione va tenuta in considerazione. E lo sanno bene proprio coloro che sono soliti dedicarsi alle puntate, anche online.