Dove vedere partite streaming Champions League ed Europa League mercoledì e giovedì

Champions League ed Europa League hanno un aspetto in comune: le loro partite possono essere viste in streaming in tanti modi. Comprese quelle del mercoledì per la Champions League e del giovedì per l'Europa League. Ma le similitudini non finiscono qui. Per chi preferisce la strada ufficiale, quella che in Italia passa da Premium (Champions League) e Sky (Europa League), non è sempre necessario sottoscrivere un abbonamento. Può infatti essere acquistata e vista su PC, cellulari e tablet anche una sola partita. Ma ci sono anche strade supplementari da percorrere. Si va dai siti dei canali satellitari che nei rispettivi Paesi propongono la diretta radiotelevisiva, alle piattaforme web dei bookmaker. Entrambe queste soluzioni sono disponibili per entrambe le competizioni europee di calcio.

Streaming partite Champions League ed Europa League sui siti dei canali satellitari

Ci sono allora i siti delle emittenti straniere che hanno legalmente acquisto i diritti per la trasmissione radiotelevisiva delle immagini del calcio europeo e che ora propongono lo streaming. Se alcune sentenze hanno dichiarato l'illegittimità di questa procedura, altre hanno evidentemente un orientamento diverso. E può capitare che questi spazi web siano irraggiungibili per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso, suggerimento di fare un tentativo per vedere in streaming gli incontri di Champions League ed Europa League con l'Estonia e TV6, la Danimarca e MTG, El Salvador e TCS, la Finlandia e Yle, la Grecia e ERT, la Francia e D8, la Georgia e GPB, la Germania e ZDF, il Guatemala e TV Azteca, l'Honduras e TVC, l'Ungheria e Magyar Televízió, l'Ecuador e RTS.

Premium e Sky e il live streaming delle coppe europee

Tra i siti web da consultare ci sono quelli messi a disposizione da Sky e Premium, legittimi detentori alla gestione delle immagini. La prima delle due, fruibile per l'Europa League, ha creato la piattaforma Now TV, raggiungibile sul sito web dedicato, attraverso cui vedere gli incontri a cui si è interessati. La compatibilità è massima e il punto di forza sta nella non richiesta della sottoscrizione di un abbonamento con Sky. Il costo di una singola gara è di 9,99 euro. Il funzionamento è simile con Premium Play per la Champions League, anch'essa dotata di un sito web al quale collegarsi, ma la fruizione è limitata ai soli abbonati a Premium.

Link bookmakers per lo streaming delle gare di Champions ed Europa League

Infine, per tentare di vedere in streaming gli incontri di calcio della Champions e dell'Europa League, sono a disposizione anche i siti dei bookmaker. Attenzione perché nulla va dato per certo: nella maggior parte dei casi per vedere le gare in diretta live è indispensabile disporre di un conto aperto ed essere attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming dei match delle squadre dei soli propri campionati e non di quelli esteri. Vale comunque la pena fare un tentativo perché si tratta in ogni caso di una soluzione alternativa, valida e anche in lingua italiana per lo streaming delle gare di Champions ed Europa League.