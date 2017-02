Streaming Borussia Monchengladbach Fiorentina: Europa League live gratis in diretta tv su siti streaming

Borussia Monchengladbach Fiorentina, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà una sfida interessante sotto tanti punti di vista. A partire da quello offerto dalle statistiche. Si affrontano infatti una squadra, quella tedesca che in Europa non è stata in grado di vincere nemmeno una delle tre partite disputate in casa nel girone di qualificazione.

Mentre la Fiorentina, al contrario non ha mia perso lontano da casa dove ha ottenuto un pareggio e ben due vittorie. Sarà quindi interessante scoprire, in diretta tv, o live gratis sui siti streaming. La buona notizia per Paulo Sousa è il pieno recupero del preziosissimo attaccante croato Nikola Kalinic che potrà regolarmente scendere in campo fin dal primo minuto. Una notizia che sicuramente contribuirà ad aumentare l’autostima dei viola in vista di una trasferta che non si annuncia per niente semplice.

Ma c’è la convinzione di fare bene e di avere anche diverse possibilità di passare il turno. A patto di non trasformarsi nella squadra svogliata e discontinua che ad esempio è naufragata recentemente a Roma contro i giallorossi di Spalletti. Appuntamento giovedì sera con fischio di inizio alle 19.00

Borussia Monchengladbach Fiorentina live previsioni tedesche

Nonostante la Fiorentina venga da un rotondo tre a zero inflitto all’Udinese nell’ultimo match di campionato e abbia superato autorevolmente il girone di qualificazione piazzandosi al primo posto. Le previsioni però sono a favore dei tedeschi che hanno un bilancio positivo nei confronti con le squadre italiane visto che su quattordici incontri i tedeschi hanno vinto sette volte, pareggiato sette e perso solo in tre occasioni. Sarà invece la prima volta che il Gladbach sfiderà la Fiorentina. I viola proveranno a non compromettere le chance di qualificazione al Borussia Park per giocarsi tutto nella gara di ritorno al Franchi.

Borussia Monchengladbach Fiorentina Chiesa out

Se Kalinic sarà regolarmente in campo non si potrà dire la stessa cosa per Federico Chiesa che sarà out e dovrà guardare Borussia Monchengladbach Fiorentina dalla tribuna a causa della squalifica che lo terrà fuori dal Borussia Park giovedì sera. Un vero peccato perché la giovanissima ala sta dimostrando in campionato tutto il suo valore e sarebbe stato importante per Paulo Sousa poterlo schierare anche in Europa.

Ma il tecnico portoghese potrà contare sui due ultimi arrivati in casa Fiorentina, Saponara e Sportiello che sono alla prima convocazione europea e non vedono l’ora di esordire. Piccola curiosità. Bernardeschi compirà ventitré anni proprio giovedì. Quale miglior regalo rispetto a un gol decisivo per la sua squadra?

Vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina in streaming

Per vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina la strada più semplice è quella di sintonizzarsi su Sky che ha acquistato l’esclusiva di questa competizione europea e trasmetterà le partite solo per i propri abbonati. C’è anche la possibilità di usufruire di Now TV la versione on line dell’emittente satellitare, ma anche in questo caso bisognerà abbonarsi ad un pacchetto calcio oppure pagare il singolo ticket.

Molti internauti, soprattutto tra i più giovani, si sono messi già alla ricerca di qualche piattaforma streaming, ma non sarà facile. Per soddisfare questa esigenza potrebbero essere utili i vari canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita. Per esempio, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia, CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina.

Oppure rivolgersi ai siti dei bookmakers stranieri che potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.